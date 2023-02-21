В деревне Аристово Великоустюгского района сотрудники почты работают в здании без отопления

21.02.2023 [Общество]

Сотрудники «Почты России» в селе Аристово вынуждены работать в верхней одежде из-за отсутствия отопления в здании. 

На проблему обратили внимание местные жители, которым просто стало жаль почтальонов.

«Почтовое отделение деревни Аристово работает 4 дня в неделе с 9 до 17 часов. Работники почты работают в тяжелых условиях: в здании холодно и ремонта не было с 70- х годов. По ТВ и в интернете встречаются видеоролики о том, что Почта России вкладывает большие средства в изменении инфраструктуры. Но мы, клиенты, не замечаем положительных результатов в работе Почты России. Нам, жителям Аристово почта очень нужна.Но, когда, я прихожу на почту, мне очень больно смотреть на работника почты. Она сидит в теплой шапке, в куртке, в валенках. Печь не возможно топить т. к. идёт дым и невозможно дышать. Я пришла и ушла, а Ольге Анатольевне надо работать в таких условиях с утра и до вечера. Я прошу главпочтамт города Великий Устюг обратить внимания и принять меры на сельские отделения и оказать помощь в улучшении их работы.Особенно обратите внимания на почту в деревне Аристово», — написала Татьяна Зинченко.

Администрация Великоустюгского округа ответила на жалобы местных жителей. 

«По информации Почты России, 20 февраля в почтовое отделение деревни Аристово выедет начальник Великоустюгского почтамта Марина Зенкова вместе со специалистом по печному оборудованию. Будут проверены условия работы отделения и содержание печей. По результатам обследования оборудования определят объемы работ и запланируют сроки выполнения ремонта печей. Сейчас в отделении работают обогреватели. Приносим извинения за доставленные неудобства. Отделение действительно требует ремонта, но к сожалению, в деревне нет доступных помещений для его переезда. Представители почтамта обсудят с главой округа возможные варианты решения ситуации».

Чем закончилась встреча пока неизвестно. 

 

 

Тэги: почта, отопление, условия труда

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