Путин предложил проиндексировать МРОТ с 1 января 2024 года

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года.
«В прошлом году он [МРОТ] был повышен дважды, в сумме почти на 20%. Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат. С начала текущего года проиндексирован на 6,3%. Предлагаю с 1 января вдобавок к запланированному повышению провести еще одно — на дополнительные 10%», — сказал президент.
В итоге МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 242 руб., сообщил Путин (сейчас МРОТ составляет 16 242 руб.).