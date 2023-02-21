Путин предложил проиндексировать МРОТ с 1 января 2024 года

21.02.2023 [Общество]

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года.

«В прошлом году он [МРОТ] был повышен дважды, в сумме почти на 20%. Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат. С начала текущего года проиндексирован на 6,3%. Предлагаю с 1 января вдобавок к запланированному повышению провести еще одно — на дополнительные 10%», — сказал президент.

В итоге МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 242 руб., сообщил Путин (сейчас МРОТ составляет 16 242 руб.).

Тэги: МРОТ

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