«Открытие Авто»: каждый шестой новый автомобиль в Вологодской области оказался китайским

По итогам 2022 года в Вологодской области было продано 4,6 тысячи новых автомобилей, при этом доля китайских автомобильных брендов составила 17%. Такие данные привел в своем обзоре о ситуации на региональном автомобильном рынке Иван Сибиряков, руководитель Центра развития автобизнеса «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») в Вологодской области.

Все вместе взятые китайские бренды в регионе реализовали в 2022 г. году 770 машин, это на 39% меньше, чем в 2021 г. (1257 а/м). В то же время падение локального рынка оказалось не столь глубоким, как на общефедеральном уровне (-59%). При этом доля «чайна -марок» на авторынке региона увеличилась за год до 17%. Среди «китайцев» тройка лидеров не изменилась с прошлого года — это по-прежнему Haval, Geely и Chery.

«Более трети в общем объеме продаж — 36% — занял бренд Lada, второе место сохранил за собой KIA, а вот на третье место — вместо упавшего на седьмую позицию в рейтинге Renault — выдвинулся UAZ, в отличие от конкурентов лишь на 20% сокративший продажи год к году, — отметил Иван Сибиряков. — Таким образом Lada несколько упрочила свое лидерство, поскольку по итогам 2021 года ее доля в совокупном объеме продаж автомобилей в Вологодской области составляла 27,5%».

Вместе с тем, продажи отечественных марок показали не менее драматическое падение, чем иностранные бренды. Та же Lada Vesta, которая в 2021 году в одной только Вологде преодолела уровень продаж в 700 автомобилей, в 2022 году продемонстрировала результат в 160 новых авто, что оказалось ниже даже позапрошлогодних продаж в Череповце, которые достигли тогда отметки в 191 автомобиль.

По некоторым маркам Череповцу в 2022 году удалось даже обойти Вологду. Например, автомобилей марка Haval в прошлом году в Череповце было продано 176 штук, тогда как в Вологде этот показатель составил лишь 153 штуки. Автомобилей Changan в Вологде, в отличие от 2021 года, не было продано ни одного, а вот в Череповце — 21. А вот лидерство по продажам марки Chery Череповец потерял. Если в 2021 году в городе было продано 158 автомобилей этой китайской марки против 95 в Вологде, то по итогам прошлого года ее продажи упали более чем в три раза — до 43 автомобилей — тогда как в Вологде выросли до 109. А вот практически одинаковым спросом, что в Череповце, что в Вологде в прошлом году пользовалась Mitsubishi — показав результат в 43 и 44 авто, соответственно.

«Рынок авторитейла продолжает находиться под серьезным давлением, в январе продажи по большинству марок продолжали снижаться. Однако, возобновленная программа льготного автокредитования уже в феврале стала позитивно влиять на спрос. Именно эта программа останется ключевым драйвером роста автомобильного рынка Вологодской области», — уверен Иван Сибиряков.

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