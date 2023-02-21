«Открытие Авто»: каждый шестой новый автомобиль в Вологодской области оказался китайским

21.02.2023 [Новости компаний]

По итогам 2022 года в Вологодской области было продано 4,6 тысячи новых автомобилей, при этом доля китайских автомобильных брендов составила 17%. Такие данные привел в своем обзоре о ситуации на региональном автомобильном рынке Иван Сибиряков, руководитель Центра развития автобизнеса «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») в Вологодской области.

Все вместе взятые китайские бренды в регионе реализовали в 2022 г. году 770 машин, это на 39% меньше, чем в 2021 г. (1257 а/м). В то же время падение локального рынка оказалось не столь глубоким, как на общефедеральном уровне (-59%). При этом доля «чайна -марок» на авторынке региона увеличилась за год до 17%. Среди «китайцев» тройка лидеров не изменилась с прошлого года — это по-прежнему Haval, Geely и Chery.

«Более трети в общем объеме продаж — 36% — занял бренд Lada, второе место сохранил за собой KIA, а вот на третье место — вместо упавшего на седьмую позицию в рейтинге Renault — выдвинулся UAZ, в отличие от конкурентов лишь на 20% сокративший продажи год к году, — отметил Иван Сибиряков. — Таким образом Lada несколько упрочила свое лидерство, поскольку по итогам 2021 года ее доля в совокупном объеме продаж автомобилей в Вологодской области составляла 27,5%».

Вместе с тем, продажи отечественных марок показали не менее драматическое падение, чем иностранные бренды. Та же Lada Vesta, которая в 2021 году в одной только Вологде преодолела уровень продаж в 700 автомобилей, в 2022 году продемонстрировала результат в 160 новых авто, что оказалось ниже даже позапрошлогодних продаж в Череповце, которые достигли тогда отметки в 191 автомобиль.

По некоторым маркам Череповцу в 2022 году удалось даже обойти Вологду. Например, автомобилей марка Haval в прошлом году в Череповце было продано 176 штук, тогда как в Вологде этот показатель составил лишь 153 штуки. Автомобилей Changan в Вологде, в отличие от 2021 года, не было продано ни одного, а вот в Череповце — 21. А вот лидерство по продажам марки Chery Череповец потерял. Если в 2021 году в городе было продано 158 автомобилей этой китайской марки против 95 в Вологде, то по итогам прошлого года ее продажи упали более чем в три раза — до 43 автомобилей — тогда как в Вологде выросли до 109. А вот практически одинаковым спросом, что в Череповце, что в Вологде в прошлом году пользовалась Mitsubishi — показав результат в 43 и 44 авто, соответственно.

«Рынок авторитейла продолжает находиться под серьезным давлением, в январе продажи по большинству марок продолжали снижаться. Однако, возобновленная программа льготного автокредитования уже в феврале стала позитивно влиять на спрос. Именно эта программа останется ключевым драйвером роста автомобильного рынка Вологодской области», — уверен Иван Сибиряков.

Реклама. ПАО Банк «ФК Открытие». Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 LjN8KavWT

 

Тэги: банк Открытие, автомобили

ТОП НЕДЕЛИ

Суд взыскал больше 2,2 млн. рублей с бывшей заведующей детсада в Вологде
Председатель «Партии пенсионеров» в Вологодской области раскритиковал чиновников, которые ездят в зону СВО
В Вологде взорвался ларек с шаурмой
В Череповце полицейский скрыл преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней
Начальница столовой Вологодского института права и экономики ФСИН России пойдет под суд за массовое отравление курсантов
В ходе СВО погиб уроженец Нюксенского района
Уроженец Череповца погиб в ходе СВО
В зоне СВО погиб житель Сокола
Еще одна фирма под брендом Деда Мороза лопнула в Великом Устюге
Мэр Вологды Сергей Воропанов показал каким разрушениям подвергся Мариуполь после 24 февраля 2022 года

Похожие новости

Банк «Открытие»: почти 80% россиян предпочитают летний отпуск

79% россиян не хотят уходить в отпуск в январе или феврале. 44% ни разу не брали зимний отпуск в последние пять лет

296
0

Банк «Открытие»: клиенты в 10 раз чаще стали платить по QR-коду через СБП в 2022 году

Банк «Открытие» проанализировал траты клиентов в мобильном приложении и интернет-банке, на которые приходится более 99% всех дистанционных платежей и переводов

435
0

Банк «Открытие»: более 1000 лыжников зарегистрировались на юбилейный Югорский лыжный марафон

За две недели с начала регистрации на Х Югорский лыжный марафон, партнером которого выступает банк “Открытие” (входит в Группу ВТБ), зарегистрировались уже более 1000 участников

842
0

«Открытие Инвестиции» представили социальный видеопроект «Огоньки»

В России, по различным оценкам, порядка 200-300 тысяч незрячих и слабовидящих — и это большая проблема

982
0

Банк «Открытие»: ипотечный рынок Санкт-Петербурга по итогам года вновь преодолеет уровень в полтриллиона рублей

В целом на российском ипотечном рынке по итогам года эксперты ожидают роста выдач в диапазоне от 10% до 15%

657
0

Банк «Открытие»: 67% россиян готовы инвестировать в финансовые инструменты на срок до трех лет

В случае появления нового государственного финансового инструмента для долгосрочных инвестиций главным аргументом для 54% опрошенных при решении о его покупке станут государственные гарантии доходности

890
0

Банк «Открытие» признан лучшим ипотечным банком России

Банк «Открытие» стал победителем ежегодной премии Frank Mortgage Award 2022 в номинации «Лучший ипотечный банк 2022»

1140
0

Банк «Открытие»: россияне доверяют интернет-СМИ и телеграм-каналам больше, чем телевидению

Таковы результаты опроса, проведенного к Всемирному дню телевидения
 

984
0

Банк «Открытие» ввел сезонный вклад «Зимний» с доходностью до 8% годовых

Также будет разыграна дополнительная повышенная ставка

840
0

Лишь пятая часть автовладельцев Северо-Запада готовы сменить автомобиль ради более дешевых запчастей

Таковы результаты исследования блока автобизнеса банка «Открытие»
 

868
0

Банк «Открытие» продлит на год срок действия бизнес-карт

Перевыпускать такую карту клиентам не потребуется

844
0

Банк «Открытие»: более половины жителей Северо-Запада считают, что не в деньгах счастье

Противоположной точки зрения придерживается чуть менее трети респондентов
 

787
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Путин предложил проиндексировать МРОТ с 1 января 2024 года
«Открытие Авто»: каждый шестой новый автомобиль в Вологодской области оказался китайским
О пребывании в Вологде революционерки Марии Ульяновой расскажет новая выставка
Фестиваль молодых поэтов, писателей и авторов песен пройдет в Вологде 16-18 июня
Житель Вологодской области купил лотерейный билет за несколько минут до тиража и выиграл 5 млн рублей
Для участников СВО установят отпуск в две недели раз в полгода
Выставка работ художника Николая Кудряшова проходит в Вологде
 
16.02.2023 [Общество]

И так сойдет: жителям Харовска отказали в обустройстве зимней переправы через реку, просто запретив ходить в этом месте

1353
0
20.02.2023 [БлогоVO]

Череповец — город маминого детства и юности

425
0
09.02.2023 [Обзор Прессы]

Жительницы села Миньково Бабушкинского района прославились на всю область, снимая ролики о деревенской жизни

1489
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика