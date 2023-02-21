О пребывании в Вологде революционерки Марии Ульяновой расскажет новая выставка

21.02.2023 [Культура]

Новая выставка «Вологда с именем Марии Ульяновой» открылась в музее «Вологодская ссылка».

Выставка посвящена 145-летию со дня рождения сестры Владимира Ленина. Она рассказывает о местах, в которых в нашем городе останавливалась революционерка, пребывая в политической ссылке с 1912 по 1914 годы.

Владимир Ленин писал тогда своей младшей сестре:

«Что ты вы брала Север, меня не удивляет, — я бы тоже, пожалуй, его выбрал. Надеюсь, очень далеко все-таки тебя не зашлют, — там есть и плохие места».

Для отбывания ссылки Мария Ильинична была оставлена в Вологде. Но губернатор тогда предупредил, что она может попасть в самые отдаленные места губернии, если будет обращаться с другим и политическими ссыльными.

«Дорогая Маняша! — писал Ленин. — Наконец-то удалось получить от тебя хоть коротенькую весточку. Пиши, как устроилась, какие знакомые, есть ли возможность найти заработок. Оправдалось ли данное местными властями обещание не препятствовать в деле приискания заработка?»

В последующих письмах Мария Ильинична информирует Владимира Ильича о известных ему большевиках, которые находились в тот момент в вологодской ссылке. И Ленин уже во втором письме сестре в Вологду пишет: 

«Тысяча поздравлений и приветов всем друзьям».

В Вологде Мария Ильинична помогает Воровскому, Милютину и Саммеру установить связи с Лениным и с заграничным большевистским центром.

Мать Марии Ильиничны, Мария Александровна, очень тревожилась за свою младшую дочь и, оказавшись вдали от нее, несколько раз в неделю писала ей письма, а потом сама приехала в Вологду.

«Вологда понравилась мне более, чем я того ожидала...» – пишет Мария Александровна в письме старшей дочери.

Оставшиеся письма помогают восстановить ход событий:

«Осенью 1914 года я кончила срок своей вологодской ссылки. Незадолго перед этим, вероятно, не без участия работавшего тогда в питерской «Правде» Черномазова, о котором не трудно было узнать по связям, существовавшим у вологодской ссылки с «Правдой», о некоторой нашей работе среди вологодских железнодорожников, ко мне нагрянули с обыском. Приказ на него был дан из Питера. Ничего «предосудительного» найдено не было, если не считать нескольких конфискованных номеров «Правды» и «Работницы», которые мы тщательно запрятали на чердак, но жандармы нас на этот раз перехитрили.

Никакого «дела» создать не удалось, но за хранение конфискованных номеров вологодский губернатор самолично назначил мне месяц ареста при участке».

21 сентября 1914 года Мария Ильинична была освобождена из-под ареста, а на другой день кончился и срок ее ссылки. Проводив своих родных, мать и сестру в Петроград, она направилась в Москву, чтобы снова включиться в революционную деятельность.

Больше историй и подробностей о тех событиях вы сможете узнать на выставке «Вологда с именем Марии Ульяновой» в музее «Вологодская ссылка» по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 33. Режим работы: 10:00 – 17:30. Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Возрастные ограничения: (6+).

Тэги: выставка, история, революция

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