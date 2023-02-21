Житель Вологодской области купил лотерейный билет за несколько минут до тиража и выиграл 5 млн рублей

21.02.2023 [Общество]

20 февраля 2023 года в государственной лотерее «Рапидо» был разыгран суперприз — 5 000 000 рублей. Счастливый билет 26-87-95-го тиража был куплен участником лотерей из Вологодской области.

Победитель ещё не обратился за выигрышем в лотерейный центр «Столото». Известно лишь, что участник приобрёл билет за 300 рублей в мобильном приложении «Столото».

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе, мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва — таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян. Общий объём перечисленных целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет РФ общим накопительным итогом на начало второго полугодия 2022 года составил 19,1 млрд рублей. Общий объём перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления) от лотерейной деятельности общим накопительным итогом на начало второго полугодия 2022 года составил 41,2 млрд рублей.

Тэги: лотерея, выигрыш

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