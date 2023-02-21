Выставка работ художника Николая Кудряшова проходит в Вологде

21.02.2023 [Культура]

Выставка «Талант грязовецкого края», посвященная 60-летию художника и резчика по дереву Николая Кудряшова открылась в помещениях областного арбитражного суда Вологде.

В экспозицию вошли живописные работы – природные и архитектурные пейзажи, натюрморты, бытовой жанр, а также резные панно. Многие работы обрамлены в резные рамы, изготовленные автором.

– Николай Габриэлович Кудряшов – художник-любитель, член Ассоциации грязовецких художников. Родился в 1962 году в Грязовце. Интерес к живописи сформировался в домашней библиотеке деда – Кудряшова Николая Николаевича, учителя русского языка и литературы, который по сути и привил внуку любовь к искусству и живописи. Первые шаги в масляной живописи начинающий художник предпринимает в студенческие годы во время учебы в Вологодском педагогическом институте. По книгам учился грунтовать холсты, смешивать краски, сам сделал первый этюдник, – говорится в анонсе мероприятия.

Сейчас картины Николая Габриэловича хранятся во многих частных коллекциях по всей России и за рубежом. Одна из его работ, запечатлевшая устьянский архитектурный пейзаж, находится в фондах Вологодской областной картинной галереи. 

Посетить выставку «Талант грязовецкого края» можно в фойе и холлах 2-го этажа здания областного арбитражного суда по адресу: Вологда, Герцена, 1а. 

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

Благодаря сотрудникам Вологодского Центра народной культуры с работами мастера можно ознакомиться онлайн по ссылке.
 

Тэги: выставка, художники

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