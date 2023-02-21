В Вологодском фарше нашли антибиотики

21.02.2023 [Общество]

Специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории нашли в вологодском фарше антибиотики. 

«Содержание лекарственного препарата установлено специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ» в продукции, исследуемой в рамках государственного пищевого мониторинга. В образце говяжьего фарша, произведенного на одном из предприятий Вологодской области, по результатам лабораторной проверки был выявлен антибиотик тетрациклиновой группы (окситетрациклин). Исследования пробы были проведены с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором», — пояснили в лаборатории.

Образец фарша для исследований был отобран в расположенном в Вологодской области комплексном центре социального обслуживания населения и поступил в лабораторию по направлению Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Полученные ФГБУ «Тверская МВЛ» результаты испытаний размещены в системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлены в Управление Россельхознадзора для проведения соответствующих мероприятий.

Тэги: фарш, антибиотики

ТОП НЕДЕЛИ

Суд взыскал больше 2,2 млн. рублей с бывшей заведующей детсада в Вологде
Председатель «Партии пенсионеров» в Вологодской области раскритиковал чиновников, которые ездят в зону СВО
В Вологде взорвался ларек с шаурмой
В Череповце полицейский скрыл преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней
Начальница столовой Вологодского института права и экономики ФСИН России пойдет под суд за массовое отравление курсантов
В ходе СВО погиб уроженец Нюксенского района
Уроженец Череповца погиб в ходе СВО
В зоне СВО погиб житель Сокола
Еще одна фирма под брендом Деда Мороза лопнула в Великом Устюге
Мэр Вологды Сергей Воропанов показал каким разрушениям подвергся Мариуполь после 24 февраля 2022 года

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Путин предложил проиндексировать МРОТ с 1 января 2024 года
«Открытие Авто»: каждый шестой новый автомобиль в Вологодской области оказался китайским
О пребывании в Вологде революционерки Марии Ульяновой расскажет новая выставка
Фестиваль молодых поэтов, писателей и авторов песен пройдет в Вологде 16-18 июня
Житель Вологодской области купил лотерейный билет за несколько минут до тиража и выиграл 5 млн рублей
Для участников СВО установят отпуск в две недели раз в полгода
Выставка работ художника Николая Кудряшова проходит в Вологде
 
16.02.2023 [Общество]

И так сойдет: жителям Харовска отказали в обустройстве зимней переправы через реку, просто запретив ходить в этом месте

1353
0
20.02.2023 [БлогоVO]

Череповец — город маминого детства и юности

425
0
09.02.2023 [Обзор Прессы]

Жительницы села Миньково Бабушкинского района прославились на всю область, снимая ролики о деревенской жизни

1489
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика