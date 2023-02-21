В Вологодском фарше нашли антибиотики

Специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории нашли в вологодском фарше антибиотики.

«Содержание лекарственного препарата установлено специалистами ФГБУ «Тверская МВЛ» в продукции, исследуемой в рамках государственного пищевого мониторинга. В образце говяжьего фарша, произведенного на одном из предприятий Вологодской области, по результатам лабораторной проверки был выявлен антибиотик тетрациклиновой группы (окситетрациклин). Исследования пробы были проведены с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором», — пояснили в лаборатории.

Образец фарша для исследований был отобран в расположенном в Вологодской области комплексном центре социального обслуживания населения и поступил в лабораторию по направлению Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Полученные ФГБУ «Тверская МВЛ» результаты испытаний размещены в системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и направлены в Управление Россельхознадзора для проведения соответствующих мероприятий.