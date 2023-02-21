Главврачу Вологодского областного онкодиспансера продлили заключение под стражей

Вологодский городской суд продлил главврачу Вологодского областного онкодиспансера меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая. Об этом сообщила пресс-служба судов области.
Ранее NewsVo писал, что в Вологде 50-летнего главного врача областного онкологического диспансера подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело.
«По версии следствия, днем 22 декабря 2022 года главный врач лечебного учреждения областного центра, находясь в одном из городских кафе, лично получил от представителя коммерческой организации денежные средства в сумме, превысившей 1 млн. рублей, а также иное имущество, стоимостью в несколько десятков тысяч рублей за последующее исполнение контрактов на поставку медицинского оборудования», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.