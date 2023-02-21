Главврачу Вологодского областного онкодиспансера продлили заключение под стражей

Вологодский городской суд продлил главврачу Вологодского областного онкодиспансера меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая. Об этом сообщила пресс-служба судов области.

Ранее NewsVo писал, что в Вологде 50-летнего главного врача областного онкологического диспансера подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело.