Зоозащитники из Череповца спасли щенка из ужасных условий, но хозяйка написала на них заявление

Череповчане спасли восьмимесячного щенка от неминуемой, вероятнее всего, мучительной смерти. Но сами оказались в неприятной ситуации. Пишет газета Голос Череповца.

К журналистам издания за помощью обратилась волонтер Наталья Холодная. Зоозащитница вместе с другими волонтерами пытались спасти щенка из ужасных условий, по ее словам щенок похож на мумию, его держат в комнате на цепочке длиной всего 10 см, и он медленно гниет в собственных фекалиях. У щенка сломаны лапы. Информация об этом нам поступила на прошлой неделе. В пятницу волонтеры добились того, чтобы туда вышел участковый.

Он пояснил, что не может изъять собаку, и посоветовал написать заявление в управление ветеринарии о том, что животное содержится в ужасных условиях. Волонтеры не стали тратить время на жалобы, боясь, что животное просто погибнет.

«Мы, занятые подготовкой очередного номера к печати, долго „раскачивались“, и ребята успели „провернуть операцию“. Пока хозяйка собаки (молодая девушка) была на работе, они съездили к ней домой и забрали несчастное животное. Дверь им открыла бабушка хозяйки. Вечером мы созвонились с Натальей и узнали, чем продолжилась история: „Мы забрали щенка, отвезли к ветеринару. Поверхностный осмотр показал, что у него сильный рахит, застарелые переломы костей передних лап и таза. К слову, бабушка хозяйки сказала, что переломы — дело рук внучки, она била собаку битой. Щенку около 8 месяцев, сейчас мы везем его на домашнюю передержку к людям, которые откликнулись на просьбу о помощи. Через два дня будет уже обстоятельный прием у ветеринара — с УЗИ, рентгеном и анализами. Возможно, щенку потребуется операция на лапы“», — пишут журналисты Голоса Череповца

По словам Натальи, хозяйка написала на волонтеров несколько заявлений, в том числе о краже и незаконном проникновении в жилище.



Волонтеры, в свою очередь, просят максимальной огласки, чтобы заморившей собаку хозяйке дело с рук не сошло и ее привлекли к ответственности за жестокое обращение с животным. Сейчас щенок находится на лечении. Также череповецкие журналисты уточняют, что судя по информации, поступающей волонтерам, помощь нужна и бабушке.