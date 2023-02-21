Череповецкая «Северстали» одержала первую победу уже в статусе полноправных участников плей-офф КХЛ.



Выход в матчи на выбывание череповчане гарантировали себе ещё в предыдущем туре, после побед над московским «Спартаком». А накануне подопечные Андрея Разина встречались с чеховским «Витязем».



«Жёлто-чёрные» открыли счёт на 13-й минуте матча, Александр Жабреем отправил шайбу в дальний угол ворот. Во втором периоде в течении пяти минут череповчане пропустили две шайбы, и уже им пришлось быть в роли отыгрывающейся команды.



В заключительном отрезке игры Руслан Абросимов вновь сравнивает счёт, реализуя численное большинство своей команды. А спустя минуту Адам Лишка перевел шайбу ворота после броска Андрея Чуркина от синей линии, установив окончательный счёт. 3:2 «Северсталь» одерживает вторую победу подряд и продлевает серию с набранными очками до пяти матчей.

«Встречались две команды, которые выполнили задачу на сезон. Хоккей был не от ножа, а академичный. Из-за этого малое количество удалений — одно у „Витязя“, одно у нас. На подсознании у ребят сидит, что нужно обойтись без травм. Поэтому было мало силовых приёмов, мало борьбы. Хорошо, что мы выиграли. Ребят с победой. Смогли переломить игру. Второй период был плохой, третий понравился больше. Выигрывать всегда приятно, хотя это особой роли не играет — всем понятно, что „Витязь“ сохранит шестое место. И нам на седьмом никто не угрожает. Всё прошло в дружественной форме», - сказал после игры главный тренер череповецкой команды Андрей Разин.

Следующим матч «Северсталь» проведёт завтра. В среду череповчане сыграют нижегородского «Торпедо», идущего сейчас на 4 месте в Западной конференции