Банк «Открытие»: почти 80% россиян предпочитают летний отпуск

21.02.2023 [Новости компаний]

79% россиян не хотят уходить в отпуск в январе или феврале. 44% ни разу не брали зимний отпуск в последние пять лет. Большинство предпочитает отдыхать зимой дома или на даче. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

Только 19% опрошенных одинаково нравится отдыхать летом и зимой (в Москве и Московской области 24%, на Северном Кавказе 12%). И лишь 3% любят зимний отпуск больше летнего. 78% делают выбор в пользу летнего отдыха (скорее 35%, определенно 43%). На Северном Кавказе этот показатель доходит до 85%, в Москве и Московской области он наименьший — 73%.

«Результаты опроса подтверждает и наша статистика страхования путешественников в „Росгосстрахе“, — комментирует Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК „Росгосстрах“. — Несмотря на то, что предновогодняя пора и канун майских праздников являются одними из пиковых периодов приобретения полисов для поездок, максимальное количество страховок люди все же оформляют в летние месяцы. Так, например, в 2022 году на „летние“ полисы пришлось примерно 49% от всех приобретенных за год».

Тем не менее, 31% респондентов готовы брать отпуск в январе и феврале (20% скорее, 11% определенно). Больше всего желающих в Москве и Московской области, а также на Урале (по 39%), меньше всего на Северном Кавказе (22%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (23%).

43% категорически не хотят брать зимний отпуск, поскольку все равно есть новогодние каникулы. Еще 26% возьмут отпуск зимой, только если заставит работодатель.

Среди видов зимнего отдыха (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) россияне предпочитают отдыхать дома или на даче (52%), совершить турпоездку в другой регион России (31%), поехать заграницу в теплые края (29%), кататься на горных лыжах или сноуборде (18%), а также на беговых лыжах (14%).

44% опрошенных не брали отпуск зимой ни разу за последние пять лет (на Северном Кавказе 64%, в Сибири, на Урале и в Южном федеральном округе по 36%). У 26% зимний отпуск был однажды в последние пять лет. Два-три раза в этот период отдыхали 21% респондентов. Только 10% брали отпуск каждый год в течение последних пяти лет (на Северном Кавказе 2%, в Сибири 11%).

Этой зимой не было зимнего отдыха у 38%, поэтому они не заплатили за него ни копейки. 21% потратили на отдых зимой 2022–2023 года менее 10 тысяч рублей, 24% — от 10 до 50 тысяч, 12% — от 50 до 100 тысяч, и 5% — свыше 100 тысяч рублей.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 9–16 февраля по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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Тэги: банк Открытие, отпуск, опросы

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