Андрей Луценко: «Впервые за несколько лет медицинские учреждения региона не имеют кредиторской задолженности на 1 января»

20.02.2023 [Общество]

Благодаря работе фракции «Единая Россия» в ЗСО, Губернатора и Правительства области в прошлом году были выделены дополнительные средства на ликвидацию накопленной задолженности, а также заложены деньги для покрытия дефицита госпрограммы ОМС в 2023 году. Вопрос финансирования учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования, сегодня был рассмотрен на заседании фракции парламентского большинства.

По словам начальника Департамента здравоохранения Алексея Плотникова, в этом году при формировании Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, особый упор был сделан на сбалансированность объемов медпомощи среди центральных районных больниц.

«Мы оценивали объемы выполнения медицинской помощи в районах с учетом динамики численности населения, подключили главных внештатных специалистов, которые консультировали нас с точки зрения инфраструктуры, кадровой ситуации. Таким образом, мы сбалансировали объемы медицинской помощи в ЦРБ. В итоге удалось увеличить как тарифы, так и стабилизировать объемы. То есть создать ситуацию, когда руководители организаций понимают, что им должно хватить денег, если они правильно организуют работу по оказанию медицинской помощи», — рассказал Алексей Плотников.

В последние годы в силу ряда причин большинство медицинских учреждений региона копили задолженность перед поставщиками услуг. И в первую очередь виной тому низкие тарифы, которые устанавливаются на федеральном уровне. В основном средств хватало только на лечение пациентов и выплату заработной платы в соответствии с Указами Президента. В частности, на конец 2021 года кредиторская задолженность составляла 350 миллионов рублей, 300 из которых погасил областной бюджет.

«В прошлом году медицинские организации накопили долги, которые в целом превысили 650 миллионов. Благодаря работе депутатского корпуса, рабочих групп по вопросам здравоохранения, в том числе при фракции «Единая Россия», при поддержке Губернатора и Правительства области удалось выделить три транша из бюджета области на полное погашение кредиторской задолженности, — отметил председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко. — Более того, мы создали подушку безопасности, и заложили в бюджете более 900 миллионов рублей на выплату заработной платы медицинским работникам в соответствии с Указами Президента. В случае если медорганизации не будет хватать средств, она сможет воспользоваться этими деньгами, и не допустить роста «кредиторки».

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В общей сложности в 2023 году стоимость Программы госгарантий превысит 26 миллиардов рублей, что на 8,9% больше, чем годом ранее. Из них 20,8 миллиарда — это средства Фонда ОМС, 5,2 миллиарда — областного бюджета.

Также в ходе заседания депутаты фракции «Единая Россия» обратили внимание начальника Департамента здравоохранения на необходимость более четкого мониторинга формирования кредиторской задолженности и планирования расчетов с медорганизациями в конце года, решения вопросов младенческой и материнской смертности, пересмотра объемов колоноскопии, которые в этом году были снижены.

Тэги: медицина, ЗСО

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