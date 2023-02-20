В Вологде стартовал Год молодежи

Городская образовательная конференция «Молодёжь — сердце города» прошла в креативном пространстве в здании бывшего кинотеатра «Салют». На ней был дан старт череде мероприятий в рамках Года молодёжи, объявленного в областной столице. Открыл конференцию мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Молодежь это будущее Вологды! Мы действительно делаем ставку на молодое поколение. 2023 год объявили Годом молодёжи и стараемся сделать Вологду привлекательным и удобным городом для молодых ребят, чтобы они здесь учились, работали, воспитывали детей, вливались в экономику и культуру города. Инициативы молодежи мы готовы поддерживать, а ребят обучать. Один из стартовых проектов — образовательная конференция, где на девяти площадках говорим о разных молодежных направлениях. Спикеры не только из Вологды, но также из Москвы и соседних областей», — отметил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Участниками образовательной конференции стали школьники, студенты, работающая молодёжь. Для них работали девять площадок по следующим направлениям: «Университет ТОС», «Медиа», «Руководители волонтёрских отрядов», «Городской студенческий совет», «Совет детских директоров», «Вологодский городской совет школьников», «Советники директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями», «Сообщество архитекторов, дизайнеров, event-менеджеров», «Спортивное сообщество».

Так, на площадке «Университет ТОС» был дан старт обучающему курсу «Менеджер местного сообщества» в рамках проекта «Молодёжная команда ТОС». Его организуют Центр по работе с населением вместе с «Университетом ТОС» и Молодёжным центром «ГОРКОМ35». Обучение в рамках курса пройдут три группы: молодые вологжане, советники директоров школ по воспитательной работе, а также руководители и актив ТОСов. Продолжительность курса — 24 академических часа. Он будет состоять из очных встреч, видеоконференций и самостоятельной работы.

«Создание команды молодежных ТОСов на территории Вологды очень важно. Это позволит сформировать кадровый резерв для ТОСов и включить молодых ребят в развитие территорий, на которых они проживают. Здесь самое главное, чтобы молодежь в работу влилась, чтобы все свои знания, умения и стремления она могла применить на практике. Этот курс поможет ребятам системно подойти к этому делу», — пояснила директор Центра по работе с населением Вологды Елена Громова.

«В ТОСах преобладают возрастные люди. Привлечение молодёжи к этой работе даст приток новых идей, инициатив, энергии. Ребята смогут сами предлагать проекты для тех территорий, где они проживают», — сказала председатель комитета ТОС «Водники» Анна Степанова.

Занятия продлятся до конца апреля. По итогам обучения школьники получат сертификат, а взрослые — удостоверение о повышении квалификации государственного образца. Затем на протяжении всей весны и лета участники будут разрабатывать свои проекты.

«Год молодежи в Вологде обещает быть очень насыщенным. Одними из самых крупных событий станут старт работы в апреле «ДоброЦентра» на основе федеральной франшизы и открытие в июне креативного пространства «Салют, молодежь!», где сейчас идет ремонт. На оснащение этого пространства выделено 18 млн рублей. Подчеркну, что мы не только предложили свои идеи и проекты, но и собрали инициативы молодежи и включили их в план. В городе всегда идет активная работа в сфере молодежной политики, но уверена, что этот год еще раз покажет — в Вологде кипит яркая интересная жизнь, Вологда — для молодежи», — сказала начальник Управления по молодежной политике Администрации Вологды Яна Филиппова.

В рамках Года молодёжи в областной столице пройдет множество мероприятий, объединенных тематическими треками: «Вологда для работы и карьеры», «Вологда для жизни», «Вологда для спорта», «Вологда для культурного развития», «Вологда для образования и науки», «Вологда для экологичной жизни», «ДОБРО в Вологде» и «Вологда для развития».