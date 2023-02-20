Жители Вологды попросили мэра обустроить пешеходную понтонную переправу через реку

В ходе прямого эфира мэра Вологды жители города попросили Сергей Воропанова обустроить еще несколько мостов через реку.

Сергея Воропанова попросили сделать пешеходный или понтонный мост через реку Вологды от Карла Маркса до Элеваторной.

«По понтонному переходу что-то надо думать. Тем более раньше он был. Мы много раз подходили к этому вопросу. В советские времена понтонный мост устанавливало Министерство обороны. Сейчас этой военной части уже нет под Вологдой. Мы считали, сколько это будет стоить — достаточно дорого. Но сейчас технологии развиваются. Но в этом году мы понтонный мост точно не сделаем. Но идея очень хорошая. Я попрошу департамент городского хозяйства просчитать стоимость проекта», — сообщил Сергей Воропанов.

По словам мэра, этот вопрос может быть внесен при рассмотрении бюджета города на 2024 год. Кроме того, Сергей Воропанов заметил, что администрация также не отказалась и от давней идеи сделать деревянный пешеходный мост в районе вологодского кремля.