Жители Вологды попросили мэра обустроить пешеходную понтонную переправу через реку

20.02.2023 [Общество]

В ходе прямого эфира мэра Вологды жители города попросили Сергей Воропанова обустроить еще несколько мостов через реку. 

Сергея Воропанова попросили сделать пешеходный или понтонный мост через реку Вологды от Карла Маркса до Элеваторной.

«По понтонному переходу что-то надо думать. Тем более раньше он был. Мы много раз подходили к этому вопросу. В советские времена понтонный мост устанавливало Министерство обороны. Сейчас этой военной части уже нет под Вологдой. Мы считали, сколько это будет стоить — достаточно дорого. Но сейчас технологии развиваются. Но в этом году мы понтонный мост точно не сделаем. Но идея очень хорошая. Я попрошу департамент городского хозяйства просчитать стоимость проекта», — сообщил Сергей Воропанов.

По словам мэра, этот вопрос может быть внесен при рассмотрении бюджета города на 2024 год. Кроме того, Сергей Воропанов заметил, что администрация также не отказалась и от давней идеи сделать деревянный пешеходный мост в районе вологодского кремля. 

Тэги: мосты, пешеходные мосты

ТОП НЕДЕЛИ

Суд взыскал больше 2,2 млн. рублей с бывшей заведующей детсада в Вологде
Председатель «Партии пенсионеров» в Вологодской области раскритиковал чиновников, которые ездят в зону СВО
В Шексне полицейский с отцом избил работника больницы
В Вологде взорвался ларек с шаурмой
В Череповце полицейский скрыл преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней
Начальница столовой Вологодского института права и экономики ФСИН России пойдет под суд за массовое отравление курсантов
В ходе СВО погиб уроженец Нюксенского района
Уроженец Череповца погиб в ходе СВО
В зоне СВО погиб житель Сокола
Еще одна фирма под брендом Деда Мороза лопнула в Великом Устюге

Похожие новости

И так сойдет: жителям Харовска отказали в обустройстве зимней переправы через реку, просто запретив ходить в этом месте

Жители Харовска лишились возможности переходить реку Кубену по льду там, где это сокращает путь

1273
0

В 2023 году в Вологде начнут строить Некрасовский мост

Работы обещают закончить до 2026 года

2640
0

Ремонт моста через Шограш в Вологде закончат в июне

Работы будут выполнены досрочно

1360
0

Проект Некрасовского моста в Вологде получил положительное заключение госэкспертизы

Теперь можно искать подрядчика на строительство

4127
0

На время ремонта моста через Шограш в Вологде установят светофор

Светофор будет установлен на улице Можайского

2298
0

Открытие моста в Кичменгском Городке подняли на смех на всероссийском уровне

31 октября в Кичменгском Городке открыли новый мост через реку Кичменьга

10828
0

Власти Череповецкого района пообещали отремонтировать мост в Неверовом Бору

Его сама ремонтировала пенсионерка

1126
0

В Череповецком районе пенсионерка сама ремонтирует мост через реку, по которому ходит в магазин

Женщина в возрасте, но сама берёт молоток, гвозди, свои материалы и ремонтирует этот мостик, без какой-либо помощи

1113
0

Крымский мост частично разрушен из-за загоревшейся цистерны

Советник главы Крыма отметил, что ведутся работы по тушению возгорания

8645
0

До 1 декабря движение на мосту через Шограш в Вологде перекрывать не будут

Последовательность работ будет такой же, как и в случае ремонта правого моста

1458
0

Новый мост в Кувшиново, ремонт моста на Конева, на Челюскинцев и Некрасовский мост: мэр Вологды рассказал о мостостроительных планах

Об этом Сергей Воропанов сообщил в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети

2616
0

31 региональную дорогу отремонтируют до конца года в Вологодской области

Всего необходимо отремонтировать 280 километров дорог

1290
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Банк «Открытие»: клиенты в 10 раз чаще стали платить по QR-коду через СБП в 2022 году
В Вологде стартовал Год молодежи
Один человек погиб и двое получили ранения в результате поножовщины в Шекснинском районе
Подсвеченные ледяные скульптуры представлены посетителям в скейт-парке «Яма» в Вологде
Лекцию «Николай Карамзин и его читатели» прочтет филолог Сергей Баранов
Жители Вологды попросили мэра обустроить пешеходную понтонную переправу через реку
Какой была Вологодская область в эпоху каменного века, расскажут на лекции в Вологде 22 февраля
 
16.02.2023 [Общество]

И так сойдет: жителям Харовска отказали в обустройстве зимней переправы через реку, просто запретив ходить в этом месте

1273
0
18.02.2023 [БлогоVO]

Фото нашей свалки со спутника и каждый год её размеры растут

1069
0
09.02.2023 [Обзор Прессы]

Жительницы села Миньково Бабушкинского района прославились на всю область, снимая ролики о деревенской жизни

1400
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика