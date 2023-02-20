Какой была Вологодская область в эпоху каменного века, расскажут на лекции в Вологде 22 февраля

Какой была Вологодская область в эпоху каменного века, расскажут на лекции в вологодской областной библиотеке 22 февраля.

– Все периоды древней истории человечества получили свои названия по ведущему материалу, из которого изготавливались орудия труда. Первый период называют каменным веком. Этот огромный период человеческой истории длился более двух миллионов лет. За это время человек освоил приемы охоты, научился строить жилища и пользоваться огнем, приручил собаку. Основой хозяйства были орудия, сделанные из камня, – говорится в анонсе мероприятия.

Современным людям «каменный век» часто представляется примитивным периодом в истории развития человеческого общества. Но эту точку зрения не разделяет Наталия Васильева, вологодский археолог, кандидат исторических наук.

– В ходе занятия Наталия Борисовна расскажет о стоянках каменного века на территории Вологодской области, покажет найденные образцы разнообразных каменных орудий и предметов искусства, продемонстрирует наиболее простые приемы обработки кремня ударной техникой, ответит на вопросы читателей, – поясняют сотрудники областной библиотеки.

Начало лекции 22 февраля в 17:30 в областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).

