Мэр города Вологды прокомментировал начало конкурсных процедур на строительство Некрасовского моста

В Вологде объявлены конкурсные процедуры на строительство Некрасовского моста В конкурсную закупку включено как непосредственно строительство объекта, так и археологические работы и археологическое сопровождение. Стартовая стоимость лота составляет 5,9 млрд рублей.

«Этот крупномасштабный проект, который является частью Малого транспортного кольца, Вологда ведет при поддержке Губернатора Олега Кувшинникова. Именно главе региона удалось добиться финансирования строительства из федерального бюджета при областном и городском софинансировании. Сейчас все необходимые средства в бюджете предусмотрены. Планируем, что контракт с подрядчиком, выбранным в ходе конкурсных процедур, будет заключен к концу марта. Предположительно в апреле, в зависимости от погоды, приступим к археологическим раскопкам. Они потребуются на участках левого и правого берегов р. Вологда, а также от развязки Белозерского шоссе до участка в районе ул. Бурмагиных. Все эти территории являются исторической частью Вологды. Там, где нет необходимости проводить археологию, будут планироваться подготовительные работы к самому строительству: организация строительного городка и подъездные дороги», - рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Некрасовский мост запланирован четырехполосным. С одной стороны реки к нему будет подъезд по ул. Некрасова, с другой – выход на Белозерское шоссе. Протяженность пролета над рекой - 242 м, а всего объекта с учетом съездов – 3,1 км. Построить мост, который соединит центральную и заречную часть города, планируется в 2023-2026 годах.

Работы будут вестись в три этапа. 1-й этап предполагает строительство левого мостового перехода в две полосы, дороги с соединением с Белозерской развязкой, а также двух искусственных сооружений в виде арочного моста и эстакады через Кайсаров ручей. 2-й этап – это возведение правой части моста в две полосы, а также участка дороги до ул. Бурмагиных. На 3-м этапе будет выполнена реконструкция улицы Некрасова на участке от ул. Чернышевского до Набережной VI Армии, которая будет сделана в четырехполосном исполнении. Эта дорога является подъездом к мосту.

«Этот проект позволит разгрузить существующие инженерные сооружения – Октябрьский мост и мост 800-летия. Также он в целом перераспределит и упорядочит транспортные потоки. А в перспективе Некрасовский мост станет важнейшей частью Малого транспортного кольца – президентского проекта, который позволит водителям перемещаться из одного конца города в другой, минуя центр», - напомнил Сергей Воропанов.

Положительное заключение госэкспертизы на проектно–сметную документацию по строительству Некрасовского моста было получено в декабре 2022 года.