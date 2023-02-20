Шляпный фестиваль «Вологда кружевная» пройдет в Вологде 24 июня

Шляпный фестиваль «Вологда кружевная» пройдет этим летом в день рождения города Вологды.

– Чувствуете вдохновение и готовы создавать необыкновенные и красивые головные уборы? Тогда приглашаем принять участие в нашем фестивале! Ведь шляпка – это кураж, а кураж - это душевный порыв, то самое легкое и непринужденное настроение, с которым и добиваются большого успеха! Мы приглашаем мастеров декоративно-прикладного искусства и НХП, модельеров, дизайнеров, «модников из народа», художников, фотографов, всех кто любит творить. Во время фестиваля можно будет принять участие в конкурсе по трем номинациям, а можно поучаствовать только в костюмированном шествии и празднике на площади Революции, – говорится на странице Дирекции концертно-зрелищных представлений и праздников при управлении культуры и историко-культурного наследия администрации города Вологды.

Если у вас есть желание, но сомневаетесь в себе, или вам нужны компаньоны для создания образа, или вы хотите быть «народной моделью», тогда приходите на творческие встречи и мастер-классы.

Программа фестиваля:

11 марта - творческая встреча с основателем проекта «Народный карнавал» Ириной Гончановой (Москва)

12 марта - мастер-шоу Ирины Гончаровой

22-23 апреля - мастер-классы, дефиле, показ работ тех, кто уже сделал костюм

24 июня - фестиваль шляп: костюмированное шествие, показы коллекций, концерт

Организаторы фестиваля – Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации г.Вологды, МАУК «Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников города Вологды», Ирина Гончарова – автор проекта «Народный карнавал в России» г.Москва, Юлия Комарова – региональный представитель, соорганизатор проекта, народный мастер головных уборов, г.Вологда.

Более подробная информация о мероприятиях фестиваля будет появляться в группе.