Как сделать свой образ жизни более экологичным, научат на бесплатных занятиях в Вологде

27 февраля начнется новый поток занятий в экологической школе «Альбатрос» в Вологде. Посетить занятия смогут бесплатно все желающие. Единственное ограничение – на одном потоке всего 25 мест. Тем, кто не успеет записаться, придется ждать следующего потока.

– Многие из вас знают и понимают, что раздельный сбор отходов уже скорее необходимость в наше время. Нас, как людей, которые уже сортируют, сдают вторсырье и имеют опыт в реалиях нашего города, часто спрашивают, что, куда сдавать, как начать сортировку дома. И мы готовы поделиться этими знаниями с вами, причем совершенно бесплатно! Хотим и можем помочь вам разобраться в этой теме, и многом другом, что связано с экологичным образом жизни! – поясняют организаторы курса – волонтеры некоммерческой организации «ЭкоЛогика».

В рамках одного потока в течение трех недель пройдут 10 занятий. Занятия будут проходить в будни в вечернее время, в выходные в первой половине дня.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

