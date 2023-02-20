Лекция о герое-подводнике Сергее Преминине пройдет в Вологде 21 февраля.

Уроженец Вологодской области Сергей Преминин ценой своей жизни спас мир от ядерной катастрофы.

Трагедия произошла 3 октября 1986 года в Саргассовом море – в четвертом ракетном отсеке подводной лодки К-219 вспыхнул пожар. В официальном сообщении говорится:

«В целях обеспечения ядерной безопасности реактора, для ручного опускания его компенсирующих решеток в седьмой отсек трижды вводились специалисты электромеханической боевой части».

Одним из этих специалистов был командир трюмной группы дивизиона движения старший лейтенант Николай Беликов, другим — его подчинённый матрос Сергей Преминин. Беликов с Премининым работали по очереди. Они опустили три решетки из четырех. Из-за высокой температуры (около 70 °C) Беликов потерял сознание, и его эвакуировали, а в реакторном отсеке оставили Сергея Преминина, он и заглушил реактор, но выйти из отсека ему не удалось: возросшим давлением поджало переборку. Заклиненную дверь пытались открыть снаружи, но безрезультатно.

6 октября личный состав подводной лодки эвакуировали на подошедшие советские суда. Субмарина затонула, унеся в своем корпусе тело Сергея Преминина, и еще нескольких членов экипажа.

В 1997 году был снят художественный фильм «Враждебные воды», в основу которого легли события на лодке К-219. Роль Сергея Преминина исполнил актер Роб Кэмпбелл.

Начало лекции о Сергее Преминине 21 февраля в 15:00 в Центре писателя Василия Белова по адресу: Вологда, Щетинина, 5.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.