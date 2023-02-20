Житель Череповца через суд пытался выселить из дома ухажера бывшей жены

В Череповце суд рассмотрел иск местного жителя к бывшей супруге и её знакомому о выселении последнего из их общей квартиры.

Установлено, что истец владеет 1/5 квартиры, где живёт его бывшая жена и трое их несовершеннолетних детей. Через некоторое время он узнал, что женщина без его согласия привела в дом знакомого. Он просил выселить мужчину и взыскать с него деньги за пользование его долевой собственностью.

«В судебное заседание представитель ответчиков исковые требования не признал, пояснил, что ответчик в жилом помещении не проживает. Он действительно иногда приходит в гости к ответчице и находится какое-то время в доме, однако, каких-либо законных оснований для запрета ему посещения дома не имеется», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Оснований для взыскания компенсации с мужчины суд также не нашёл и, при таких обстоятельствах, отказал истцу в удовлетворении исковых требований.