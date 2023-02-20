Нацпроект «Демография» в России не достиг показателей по объемам продаж алкоголя и табака

20.02.2023 [Общество]

В Минздраве заявили о невыполнении некоторых показателей нацпроекта «Демография». Это касается продаж алкоголя и табака. Сообщил в пятницу врио директора департамента проектной деятельности Минздрава РФ Михаил Дьяченко.

«Достаточно много мероприятий, содержащихся в других федеральных проектах внутри национального проекта „Демография“, влияет на показатели достижения федерального проекта по здоровому образу жизни. Вынужден констатировать, что в рамках 2022 года <…> не выполнены показатели по розничной продаже алкогольной продукции на душу населения, по розничной продаже сигарет на душу населения также показатель не выполнен. И хотел бы отметить, что почти на четверть выше планового значения показатель по темпам прироста первичной заболеваемости ожирения», — сказал он на заседании экспертного совета комитета Госдумы по охране здоровья.

По нацпроекту показатель «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения» (в литрах этанола) по итогам 2022 года должен был составить 6,15 л, показатель «Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения» — 1,25 тыс. штук соответственно. Показатель «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» по итогам 2022 г. должен был составить 8,7%.

По данным аналитической компании NielsenIQ, алкоголь и продукты оказались единственными категориями товаров повседневного спроса, которые в прошлом году показали увеличение продаж. По мнению директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза на пиво в прошлом году в сравнении с сопоставимыми периодами 2021 года потребители потратили на восемь процентов больше, на вино — на шесть процентов, на водку — на семь-восемь процентов. Рост идет не только в трате денег на алкоголь, но и по количеству закупленного.

Вадим Дробиз связывает это со стрессом людей из-за спецоперации и кризиса в экономике. Всегда в кризис спиртных напитков выпивают больше.

 

Тэги: национальные проекты, демография

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде неизвестные бросили собаку, привязав ее к столбу и оставив записку
Суд взыскал больше 2,2 млн. рублей с бывшей заведующей детсада в Вологде
Председатель «Партии пенсионеров» в Вологодской области раскритиковал чиновников, которые ездят в зону СВО
В Шексне полицейский с отцом избил работника больницы
Жители Вашкинского и Белозерского округов лишились возможности рыбачить из-за созданного недавно заказника
В Вологде взорвался ларек с шаурмой
В Череповце полицейский скрыл преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней
Начальница столовой Вологодского института права и экономики ФСИН России пойдет под суд за массовое отравление курсантов
В ходе СВО погиб уроженец Нюксенского района
Уроженец Череповца погиб в ходе СВО

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Шляпный фестиваль «Вологда кружевная» пройдет в Вологде 24 июня
Как сделать свой образ жизни более экологичным, научат на бесплатных занятиях в Вологде
Лекция о герое-подводнике Сергее Преминине пройдет в Вологде 21 февраля
53-летнюю жительницу Грязовца осудили за убийство молодого сожителя
В ходе спецоперации погиб житель Бабаевского района
Всеволод Чубенко: «Мы все это знаем с детства, но об этом не принято говорить»
Виктория Збаражская из Великого Устюга заняла 1 место на V этапе Кубка России по синхронному катанию на коньках
 
16.02.2023 [Общество]

И так сойдет: жителям Харовска отказали в обустройстве зимней переправы через реку, просто запретив ходить в этом месте

1242
0
18.02.2023 [БлогоVO]

Фото нашей свалки со спутника и каждый год её размеры растут

1008
0
09.02.2023 [Обзор Прессы]

Жительницы села Миньково Бабушкинского района прославились на всю область, снимая ролики о деревенской жизни

1383
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика