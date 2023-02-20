Нацпроект «Демография» в России не достиг показателей по объемам продаж алкоголя и табака

В Минздраве заявили о невыполнении некоторых показателей нацпроекта «Демография». Это касается продаж алкоголя и табака. Сообщил в пятницу врио директора департамента проектной деятельности Минздрава РФ Михаил Дьяченко.

«Достаточно много мероприятий, содержащихся в других федеральных проектах внутри национального проекта „Демография“, влияет на показатели достижения федерального проекта по здоровому образу жизни. Вынужден констатировать, что в рамках 2022 года <…> не выполнены показатели по розничной продаже алкогольной продукции на душу населения, по розничной продаже сигарет на душу населения также показатель не выполнен. И хотел бы отметить, что почти на четверть выше планового значения показатель по темпам прироста первичной заболеваемости ожирения», — сказал он на заседании экспертного совета комитета Госдумы по охране здоровья.

По нацпроекту показатель «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения» (в литрах этанола) по итогам 2022 года должен был составить 6,15 л, показатель «Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения» — 1,25 тыс. штук соответственно. Показатель «Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением» по итогам 2022 г. должен был составить 8,7%.

По данным аналитической компании NielsenIQ, алкоголь и продукты оказались единственными категориями товаров повседневного спроса, которые в прошлом году показали увеличение продаж. По мнению директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза на пиво в прошлом году в сравнении с сопоставимыми периодами 2021 года потребители потратили на восемь процентов больше, на вино — на шесть процентов, на водку — на семь-восемь процентов. Рост идет не только в трате денег на алкоголь, но и по количеству закупленного.

Вадим Дробиз связывает это со стрессом людей из-за спецоперации и кризиса в экономике. Всегда в кризис спиртных напитков выпивают больше.