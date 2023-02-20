Максим Цветков стал девятым в масс-старте на заключительном этапе Кубка России по биатлону

20.02.2023 [Спорт]

Максим Цветков вошел в десятку сильнейших масс-старта на заключительном этапе Кубка России по биатлону, который прошел в Чайковском с 16 по 19 февраля.

В последний соревновательный день спортсмены бежали гонку с общего старта с четырьмя огневыми рубежами. Максим Цветков, представляющий на соревнованиях Вологодскую область и Санкт-Петербург, уже на первой «лёжке» допустил два промаха и ушёл на трассу за пределами первой десятки. На втором и третьем огневом рубеже Цветков закрыл все 10 мишеней, что позволило ему подняться на 7 место с отставанием от лидера в 38,1 секунды.

На заключительной стрельбе из положения стоя Максим допустил ещё два промаха, заняв в итоге 9 место, с отставанием от лидера, Антона Бабикова 1 мин. 24,9 секунд. Второе место занял Роман Ерёмин, третье — Саид Халили.

Тэги: Максим Цветков, биатлон, соревнования

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