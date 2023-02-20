Вологодские синоптики увидели в небе, что атмосфера перестраивается на весну

Вологодские синоптики наблюдали в небе первые кучевые облака, которые являются признаками того, что атмосфера и все происходящие в ней синоптические процессы перестраиваются на теплый период года.

Первые облака были замечены 19 февраля в Вологде.

«Наблюдаются первые кучевые облака, вид облачности более характерный для теплого времени года. В средних широтах такие облака облака появляются в конце февраля — начале марта и это говорит о том, что Солнце начинает постепенно прогревать землю, и в атмосфере появляется конвекция (восходящие движения воздуха с одних уровней на другие). Первые кучевые облака более плоские и немного размытые, имеют не такие четкие границы как летние, но все же это верный признак того, что атмосфера и все происходящие в ней синоптические процессы перестраиваются на теплый период года», — написали синоптики.