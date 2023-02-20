Ректор ЧГУ вошла в состав жюри программы «Умницы и умники»

20.02.2023 [Общество]

На Первом канале вышел новый выпуск программы «Умницы и умники», который был посвящен творчеству Пушкина и его роману «Евгений Онегин». В жюри программы вошла кандидат филологических наук, ректор Череповецкого госуниверситета Екатерина Целикова.

«Москва. Останкино. Первый Канал. В субботнем выпуске 18 февраля возглавила судейскую коллегию соревнований острого ума и железной логики. Это стало знаковым событием! В первую очередь в память о Лазарчук Римме Михайловне, которая вкладывала в нас, студентов филфака, любовь к Родине, её истории и русской литературе. Это и признание образовательных заслуг ЧГУ за сотрудничество с программой на региональном этапе, и активность нашего региона в целом», — поделилась на своей странице в соцсети ВКонтакте Екатерина Целикова.

Тэги: Умники и умницы, ЧГУ

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