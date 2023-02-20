Сборная Вологодской области заняла 2-е место в командном зачете на Зимнем Первенстве России по полиатлону среди мальчиков и девочек, юношей и девушек 12-17 лет, которое прошло в городе Сасово, Рязанской области, с 15 по 18 февраля.
Вологодская область была представлена воспитанниками «СШОР № 4» г. Череповца и «ДРОЗД Череповец».
Череповчане в личных дисциплинах завоевали 2 «золотых», 2 «серебряных» и 1 «бронзовую» медаль.
Анастасия Широкова («ДРОЗД Череповец») одержала победу среди девочек 14-15 лет. Настя показала высокий результат, в сумме набрав 291 очко, опередив ближайшую соперницу на 12 очков. Её одноклубник Никита Воронов занял первое место среди юношей 16-17 лет. Показав в подтягивании результат 56 раз, а в стрельбе 96 из 100, Никита не оставил шансов соперникам в борьбе за золото.
Так же отметим нашу юношескую сборную (Андрей Чурсанов, Александр Уваров и Никита Новиков) которая была второй в эстафете.
Сборная Вологодской области заняла 2-е место в командном зачете на Зимнем Первенстве России по полиатлону
Сборная Вологодской области заняла 2-е место в командном зачете на Зимнем Первенстве России по полиатлону среди мальчиков и девочек, юношей и девушек 12-17 лет, которое прошло в городе Сасово, Рязанской области, с 15 по 18 февраля.
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