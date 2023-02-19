Вологодские лыжники завоевали 10 медалей на соревнованиях в Коми

19.02.2023 [Спорт]

10 медалей завоевали вологжане на Чемпионате и Первенстве Северо-Западного федерального округа по спортивному туризму на лыжах, которые прошли в Республике Коми на стадионе Республиканского центра детей и молодежи с 16 по 19 февраля (соревновательные дни 17 и 18 числа).

В первый день прошли официальные тренировки спортсменов, а уже 17 февраля началась борьба за медали. В пятницу спортсмены выявляли сильнейшего в дисциплине «лыжная связка». У женщин в четвёртом соревновательном классе победу одержали вологжанки Милана Худякова и Анастасия Дибирова. Среди мужчин не было равных вологжанам Егору Андрееву и Артёму Ваточкину.

Накануне, когда спортсмены соревновались на личных дистанциях, Дмитрий Романов одержал победу среди юношей на трассе «дистанция-лыжная» третьего класса.

Всего же на счету наших спортсменов три золотых, пять серебряных и две бронзовых медали.

Тэги: лыжи, лыжники, соревнования, медали, награды

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