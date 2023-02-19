Хоккейная «Северсталь» обыграла на выезде московский «Спартак»

Череповецкая «Северсталь» гарантировала себе выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

18 февраля череповчане на выезде встречались с прямым конкурентом за попадание в «кубковую восьмерку» на Западе — московским «Спартаком». Основные события матча случились по ходу второго периода, когда лидер «красно-белых» Филип Вароне вывел свою команду вперёд, на что игроки «Северстали» ответили шайбами Макара Хабарова и Андрея Чуркина.

В третьей двадцатиминутке Игорь Гераськин установил окончательный счёт, став самым результативным игроком матча, поучаствовав во всех трех голах свой команды и набрав три очка в матче по системе гол+пас (1+2).

«Все понимали важность игры. Мы могли сегодня обеспечить себе выход в плей-офф. Ну и обеспечили. Считаю, сыграли хорошо. Конечно, много удалений. Меньшинство сегодня просто здорово сыграло. Ребята все переловили на себя. Реализовали свои моменты. Большое спасибо болельщикам за поддержку. Очень приятно, когда люди приезжают и болеют за нас. Мы играем ради болельщиков. Всегда приятно видеть свои черно-желтые цвета на трибунах», — сказал после игры Гераськин.

«Северсталь» одержала победу 3:1, став седьмой командой на Западе кто гарантировал себе место в плей-офф. До череповчан это уже сделали СКА, ЦСКА, московское «Динамо», нижегородское «Торпедо», ярославский «Локомотив» и чеховский «Витязь». За оставшуюся восьмую путевку в Западной конференции поборются два клуба: минское «Динамо» и московский «Спартак». Череповчанам же осталось провести 4 матча в Регулярном чемпионате и готовиться к плей-офф. Ближайшая игра пройдет в понедельник 20 февраля в Московской области против «Витязя».