Максим Цветков занял пятое место в гонке преследования на Кубке России по биатлону

18.02.2023 [Спорт]

Максим Цветков вошёл в пятерку сильнейших в гонке преследования на 12,5 километров на финальном этапе Кубка России по биатлону.Соревнования проходят в Чайковском с 16 по 19 февраля.

Уроженец города Бабаево Максим Цветков, представляющий на соревнованиях Вологодскую область и Санкт-Петербург, перед последней стрельбой шёл в числе лидеров, возглавляя группу, которая преследовала Эдуарда Латыпова, ушедшего вперед. Он претендовал на медали, но промах первым же патроном на второй стойке, который, к слову, был единственным для Цветкова, оставил его за чертой призёров. Только пятое место. Отставание от лидера — Латыпова — составило 1:38.8. На втором месте Саид Халили, на третьем Кирилл Бажин.

Отметим что Максим отыграл сегодня шесть позиций, по сравнению со спринтом: накануне он был только 11-м.

Соревнования завершатся завтра большим масс-стартом на 15 километров.

Тэги: спорт, биатлон, Максим Цветков, соревнования

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