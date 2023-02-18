Мужчина и женщина погибли при пожаре в Тарногском районе

В Тарногском районе 46-летний мужчина и 54-летняя женщина погибли при пожаре в деревне Никифоровская. Следователи проводят процессуальную проверку.

По данным ГУ МЧС по Вологодской области, сообщение о возгорании в частном деревянном доме поступило 17 февраля в 21:31 от соседей. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Мужчина и женщина сожительствовали и, по словам местных жителей, злоупотребляли спиртным, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. Тела обнаружили при ликвидации пожара.

Для установления причин смерти сожителей, а также очага пожара и обстоятельств возгорания назначены соответствующие экспертизы. Одна из возможных причин инцидента — неосторожность при курении со стороны погибших.