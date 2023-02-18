Двоих жителей Череповца осудили за изготовление порнографии

В Череповце суд вынес приговор двоим мужчинам, признанным виновными в изготовлении и распространении порнографии, сообщает официальный сайт города.

Кроме того их, а также их знакомую обвиняли в вовлечении несовершеннолетней в создание порнографических роликов. На скамье подсудимых оказались 30-летний и 41-летний мужчины и 34-летняя женщина. Ещё двое их подельников скрылись и сейчас находятся в розыске.

Установлено, что их преступная группа действовала с 2017 по 2020 год. На съёмных квартирах обвиняемые создавали постановочные ролики порнографического характера и выкладывали их в сеть. Доход от незаконной деятельности составил больше 12 миллионов рублей.

В суде череповчане не признали вину. Один из мужчин получил два с половиной года лишения свободы условно, второй — три с половиной года лишения свободы условно. В вовлечении несовершеннолетней в создание порнографии подсудимых оправдали.