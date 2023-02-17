В Череповце полицейский скрыл преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней

17.02.2023 [Происшествия]

В Череповце возбуждено уголовное дело об укрывательстве преступления полицейским. 

Уголовное дело в отношении инспектора по делам несовершеннолетних возбуждено следственным отделом по Череповец СУ СК России по Вологодской области.

«Сотруднице полиции инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Подозреваемая задержана. По данным следствия, в период с лета 2022 по январь 2023 года инспектором отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции г. Череповца, осведомленной о том, что совершеннолетний череповчанин вступает в половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, то есть совершает действия, подпадающие под признаки состава преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не предприняла мер к регистрации сообщения о преступлении, документированию и пресечению указанных преступных действий», — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

В следственном управлении пояснили, что бездействие инспектора повлекло продолжение совершения преступления в отношении несовершеннолетней, подорвало и дискредитировало авторитет правоохранительных органов Российской Федерации. Уголовное дело территориальным следственным отделом возбуждено на основании материалов, поступивших  из ОРЧ СБ УМВД России по Вологодской области.

В рамках следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего,  причины и условия ему способствовавшие. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении 34-летней подозреваемой меры пресечения.  

Тэги: несовершеннолетние, половая неприкосновенность

ТОП НЕДЕЛИ

Собственница «адской скважины» в Белозерске заплатит за потоп 800 тысяч рублей
В Вологде неизвестные бросили собаку, привязав ее к столбу и оставив записку
Суд взыскал больше 2,2 млн. рублей с бывшей заведующей детсада в Вологде
В Шексне полицейский с отцом избил работника больницы
Председатель «Партии пенсионеров» в Вологодской области раскритиковал чиновников, которые ездят в зону СВО
Жители Вашкинского и Белозерского округов лишились возможности рыбачить из-за созданного недавно заказника
В Вологде взорвался ларек с шаурмой
В Нюксенском районе горит участок газопровода Трансгаз-Ухта
В ходе СВО погиб уроженец Нюксенского района
Начальница столовой Вологодского института права и экономики ФСИН России пойдет под суд за массовое отравление курсантов

Похожие новости

Жителя Верховажья будут судить за развратные действия в отношении несовершеннолетних

Ранее он уже был судим за аналогичное преступление в другом регионе

1013
0

Вологодские полицейские составили 142 протокола по наркотикам в местах, где отдыхают несовершеннолетние

С 14 по 23 ноября текущего года на территории Вологодской области проводилось оперативно-профилактическая операция «Дети России»

790
0

В реабилитационном центре Череповца помогли сохранить беременность 12 несовершеннолетним девушкам

В социально реабилитационном центре для несовершеннолетних «Росток» города Череповца подвели итоги реализации проекта «Путь к счастью материнства»

1017
0

Сокольчанин отправится в колонию на восемь лет за попытку изнасилования несовершеннолетней

Потерпевшая оказала ему сопротивление

1667
0

В Тотьме студент колледжа украл ноутбук соседа по общежитию

Задержавшим его полицейским юноша сказал, что зашёл к потерпевшему за сигаретами, но не застал его дома

1020
0

В Тарногском районе возбудили дело о халатности из-за ситуации с пропавшей девочкой

Мать ребенка состояла на профилактическом учете в полиции

1885
0

В Череповце две собутыльницы избили третью за то, что та для выпивки использовала общую стопку

Приятельницы испугались за свое здоровье: в ходе застолья выяснилось, что одна из них болеет инфекционным заболеванием

2716
0

Несовершеннолетних правонарушителей в Вологде содержат с нарушениями

Нарушения  касаются ненадлежащего материально – технического обеспечения индивидуально – профилактической работы с подростками

1761
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце полицейский скрыл преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней
Шесть молодых семей из Вологды в 2023 году получат сертификаты на улучшение жилищных условий
Житель Череповца украл 23 плитки шоколада, чтобы порадовать родственницу сладостями
Банк «Открытие»: более 1000 лыжников зарегистрировались на юбилейный Югорский лыжный марафон
Экскурсия по литературной резиденции «Дом дяди Гиляя» пройдет в Вологде 18 февраля
Жительницу Белозерска оштрафовали на тысячу рублей за ложный вызов «скорой»
Экскурсия по отреставрированному дому Извощикова пройдет в Вологде 19 февраля
 
16.02.2023 [Общество]

И так сойдет: жителям Харовска отказали в обустройстве зимней переправы через реку, просто запретив ходить в этом месте

872
0
17.02.2023 [БлогоVO]

Вологда сегодня. Злая собака.

499
0
09.02.2023 [Обзор Прессы]

Жительницы села Миньково Бабушкинского района прославились на всю область, снимая ролики о деревенской жизни

1187
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика