В Череповце полицейский скрыл преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней

В Череповце возбуждено уголовное дело об укрывательстве преступления полицейским.

Уголовное дело в отношении инспектора по делам несовершеннолетних возбуждено следственным отделом по Череповец СУ СК России по Вологодской области.

«Сотруднице полиции инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Подозреваемая задержана. По данным следствия, в период с лета 2022 по январь 2023 года инспектором отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции г. Череповца, осведомленной о том, что совершеннолетний череповчанин вступает в половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, то есть совершает действия, подпадающие под признаки состава преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не предприняла мер к регистрации сообщения о преступлении, документированию и пресечению указанных преступных действий», — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В следственном управлении пояснили, что бездействие инспектора повлекло продолжение совершения преступления в отношении несовершеннолетней, подорвало и дискредитировало авторитет правоохранительных органов Российской Федерации. Уголовное дело территориальным следственным отделом возбуждено на основании материалов, поступивших из ОРЧ СБ УМВД России по Вологодской области.

В рамках следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, причины и условия ему способствовавшие. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении 34-летней подозреваемой меры пресечения.