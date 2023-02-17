Шесть молодых семей из Вологды в 2023 году получат сертификаты на улучшение жилищных условий

17.02.2023 [Общество]

Господдержка выделяется по муниципальной программе «Улучшение жилищных условий молодых семей» в рамках федеральной программы, при этом предполагается также областное и городское софинансирование. Начиная с 2018 года, жилищные сертификаты выдаются ежегодно. Одной из вологодских семей документ на получение субсидии вручил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, федеральная целевая программа реализуется с 2011 года. Вологда участвовала в ней первые четыре года, потом наступил трехлетний перерыв, а в 2018 году были вновь выделены средства на софинансирование.

 «После большого перерыва благодаря поддержке Губернатора Олега Кувшинникова нам удалось вновь войти в федеральную жилищную программу. Средства субсидии выделяются из бюджетов трех уровней. Семья может потратить их на покупку жилья, оплату первоначального взноса по кредиту или на его погашение. С 2018 года такую поддержку получили 96 семей. В этом году нам выделено 10,4 млн рублей, что позволило оказать поддержку еще шести молодым семьям. Наша задача — создавать комфортные условия, в том числе жилищные, для молодежи и их детей», — прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

 Мэр вручил сертификат  вологжанке  Ирине Ждановой, которая вместе с дочерью Миланой живет в комнате площадью 17,7 м² на ул. Панкратова. Благодаря жилищной субсидии размером чуть более 1 млн рублей семья сможет приобрести комфортную квартиру.

«О том, что сможем принять участие в такой государственной программе, узнали в 2019 году. Собрали все необходимые документы, и через месяц пришел ответ, что мы подходим под эту программу и поставлены в очередь. Сейчас получили сертификат. Эта субсидия — хорошая материальная помощь, мы за нее очень благодарны. Планируем приобрести двухкомнатную квартиру, чтобы у дочки была отдельная комната», — говорит вологжанка Ирина Жданова.

Принять участие в муниципальной программе могут молодые семьи, зарегистрированные на территории Вологды. Супругам должно быть не более 35 лет. Они могут не иметь детей, но должны быть платежеспособными, обязательно нуждающимися в улучшении жилищных условий. Подать документы на участие в программе можно в Жилищное управление Департамента имущественных отношений Вологды, через портал госуслуг или через МФЦ.

В списке претендентов на получение сертификата в Вологде сейчас стоит  еще 31 молодая семья.

Тэги: жилье, сертификаты
Фото администрация города Вологды

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