Экскурсия по литературной резиденции «Дом дяди Гиляя» пройдет в Вологде 18 февраля.

– Единственная свободная суббота в Доме дяди Гиляя. Нет ни концертов, ни презентаций, ни открытий. Поэтому решили пойти навстречу многочисленным пожеланиям и устроить экскурсию для желающих, – говорится в анонсе мероприятия.

Проведет экскурсию Елена Волкова – руководитель литрезиденции «Дом дяди Гиляя».

– Пройдем, не торопясь, по всем нашим залам и закуткам, увидим сразу четыре выставки, заглянем на второй этаж, куда заглядывают только поэты и писатели – гости резиденции. Почувствуем уют и спокойствие старого дома. А в завершении – чашка ароматного чая. Каждому! – говорит Елена.

Предварительная запись на экскурсию через личные сообщения Елене в социальной сети.

Начало экскурсии 18 февраля в 11:00.

Возрастные ограничения: (12+).