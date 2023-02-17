Жительницу Белозерска оштрафовали на тысячу рублей за ложный вызов «скорой»

В Белозерске суд привлёк 20-летнюю местную жительницу к административной ответственности за ложный вызов «скорой».

Установлено, что в один из дней она выпивала и играла с друзьями в карты на спор. Проигравший должен был вызвать скорую помощь. Девушке не повезло в игре и, позвонив по номеру станции «скорой», она заявила, что пыталась совершить суицид. Вместе с медиками прибыл сотрудник полиции. Информация не подтвердилась, и действия нарушительницы были квалифицированы как ложный вызов.

«Своими неправомерными действиями правонарушительница препятствовала работе скорой медицинской помощи, связанной с принятием экстренных мер по спасению жизни и здоровья граждан», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил девушке наказание в виде штрафа в одну тысячу рублей.