Жительницу Белозерска оштрафовали на тысячу рублей за ложный вызов «скорой»

17.02.2023 [Общество]

В Белозерске суд привлёк 20-летнюю местную жительницу к административной ответственности за ложный вызов «скорой».

Установлено, что в один из дней она выпивала и играла с друзьями в карты на спор. Проигравший должен был вызвать скорую помощь. Девушке не повезло в игре и, позвонив по номеру станции «скорой», она заявила, что пыталась совершить суицид. Вместе с медиками прибыл сотрудник полиции. Информация не подтвердилась, и действия нарушительницы были квалифицированы как ложный вызов.

«Своими неправомерными действиями правонарушительница препятствовала работе скорой медицинской помощи, связанной с принятием экстренных мер по спасению жизни и здоровья граждан», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил девушке наказание в виде штрафа в одну тысячу рублей.

Тэги: ложный вызов, скорая, суд, штраф

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