Лекцию об известных российских женщинах 17-18 веков прочтет Андрей Таюшев в Вологде 18 февраля

По многочисленным просьбам Вологодская картинная галерея повторяет понравившуюся слушателям лекцию «Женский вопрос» в России 17-18 веков. Судьбы, триумфы и падения известных женщин».

Прочтет лекцию научный сотрудник Вологодской областной картинной галереи Андрей Таюшев.

– Вы узнаете о честолюбии сестрицы Петра I Софьи Алексеевны, упрямстве и несчастной любви Евдокии Лопухиной, о любимых развлечениях царицы Анны Иоанновны, о трагической судьбе Марии Гамильтон и многих-многих других, - говорится в анонсе мероприятия.

Также лекция ответит на вопросы:

Верно ли утверждение, что участью женщины в допетровской России XVII века было лишь домашнее хозяйство?

Почему 18-й век в России часто называют «женским веком»?

Какие перемены в «женском вопросе» были инициированы Петром I?

Сотрудники галереи напоминают, что «женская тема» будет продолжена в двух ближайших лекциях «Лектория в Шаламовском»:

о женских портретах из постоянной экспозиции Шаламовского дома поведает кандидат искусствоведения, заместитель директора Вологодской областной картинной галереи Ирина Балашова.

о женщинах, писавших стихи и вдохновлявших поэтов, расскажет научный сотрудник Вологодской областной картинной галереи Андрей Таюшев.

Даты двух последних лекций станут известны позднее.

Начало лекции «Женский вопрос» в России 17-18 веков. Судьбы, триумфы и падения известных женщин» 18 февраля в 16:00 в Шаламовском доме по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15.

Необходима предварительная регистрация на лекцию по телефонам (8172) 72-12-56, 72-14-07.

Возрастные ограничения: (18+).