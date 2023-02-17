В Кремле надеются на понимание со стороны бизнеса из-за дополнительного сбора

Пресс-секретарь Дмитрий Песков выразил надежду на понимание со стороны бизнеса из-за дополнительного сбора.

«Поэтому здесь, конечно, необходимо, чтобы и та, и другая сторона — хотя мы все на одной стороне — но четко отдавала себе отчет в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, и в тех потребностях, которые сейчас существуют у страны», — сказал Песков в ответ на вопрос об отношении к тем, кто не захочет делать взнос.

Практика «добровольных сборов» с бизнеса распространена в мире, сейчас все нюансы этого власти продолжают прорабатывать совместно с компаниями, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РБК.

При этом сами предприниматели не верят в то, что «добровольный взнос» как-то сработает. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) назвали нереализуемым это предложение. Ведь в каждой компании разная налоговая нагрузка, финансовое положение и жесткость корпоративных процедур.

Глава РСПП Александр Шохин считает, что лучше было бы нарастить инвестиции в социальные проекты и повысить налог на прибыль на 0,5 п. п.

