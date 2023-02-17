«Ростелеком» провел серию уроков на тему информационной безопасности

17.02.2023 [Новости компаний]

«Ростелеком» как один из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде провел для жителей Северо-Западного региона познавательные лекции и занятия с практическими кейсами, приуроченные к Международному дню безопасного интернета.

Мероприятия стартовали в начале февраля. За это время в вологодской городской библиотеке нового поколения «Книжный экспресс» прошли киберурокидля третьеклассников, пятиклассников и вологжан старшего возраста. Вологжане познакомились с основными правилами информационной гигиены, на конкретных примерах обсудили, что такое цифровые ценности и почему их нужно защищать и получили рекомендации, как противостоять преступникам по ту сторону монитора.Обсуждение темы информационной безопасности сопровождалось просмотром тематических роликов от видеосервисаWink и разбором реальных ситуаций. В конце встречи ребята проходили викторину.

Анна Рычкова, главный библиотекарь библиотеки № 6 «Книжный экспресс»:

«В 2023 году мы с „Ростелекомом“ продолжаем серию занятий для школьников по теме кибербезопасности. Тема очень важна, особенно для подрастающего поколения. Современные школьники начинают „сидеть“ в социальных сетях уже в младшей школе, поэтому важно вовремя рассказывать детям, как защищать свои данные и безопасно вести аккаунты. В кибергигиене главное — завести полезные привычки».

Для того, чтобы продлить социальный эффект от занятий после их завершения, «Ростелеком» подарил библиотеке несколько экземпляров книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», созданной при участии специалистов по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар».

Виолетта Шевелёва, директор по внешним коммуникациям макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»:

«Интернет и технологии все шире распространяются в мире и обществе. Снижаются возрастные границы пользования Сетью, а дети — очень уязвимая категория населения. Поэтому так важно уже в раннем возрасте рассказывать о базовых правилах поведения в интернете и учить их соблюдать. Представители учебных заведений довольно активно откликаются на наши предложения о совместном проведении подобных уроков».

Мероприятия состоялись в каждом субъекте Северо-Запада. Сотрудники «Ростелекома» встречались с детьми в школах, в региональных технопарках «Кванториум», в библиотеках и центрах цифрового развития «IT-куб». Всего состоялось 11 уроков для почти полутора тысяч учеников младших и средних классов.

Кибербезопасность — один из ключевых приоритетов современного общества, поэтому «Ростелеком» уделяет большое внимание информационной безопасности в сети и повышению цифровой грамотности детей и взрослых. Эта работа также соответствует целям Альянса по защите детей в цифровой среде.

 

Тэги: кибербезопасность, Ростелеком

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