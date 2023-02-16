Житель Сокола на улице отобрал сумку с деньгами у пожилой женщины

В Соколе полицейские задержали подозреваемого в грабеже.

Установлено, что 30-летний мужчина отобрал сумку с деньгами у пожилой женщины на улице Большая Садовая и убежал. О происшествии заявила дочь потерпевшей. Общая сумма ущерба составила 4080 рублей.

«В разговоре со следователем злоумышленник признался в содеянном. В ходе осмотра места жительства подозреваемого, полицейские обнаружили и изъяли похищенное», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы. Суд заключил задержанного под стражу.