Житель Сокола на улице отобрал сумку с деньгами у пожилой женщины

16.02.2023 [Происшествия]

В Соколе полицейские задержали подозреваемого в грабеже.

Установлено, что 30-летний мужчина отобрал сумку с деньгами у пожилой женщины на улице Большая Садовая и убежал. О происшествии заявила дочь потерпевшей. Общая сумма ущерба составила 4080 рублей.

«В разговоре со следователем злоумышленник признался в содеянном. В ходе осмотра места жительства подозреваемого, полицейские обнаружили и изъяли похищенное», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы. Суд заключил задержанного под стражу.

Тэги: грабеж, уголовное дело
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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