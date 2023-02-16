Выставка работ фотографа-натуралиста Александра Староверова откроется в Вологде 18 февраля

Выставка работ фотографа-натуралиста Александра Староверова «Синицы-озорницы и другие птицы» откроется в Вологодском музее-заповеднике 18 февраля.

– Александр Игоревич – фотограф-любитель с большим стажем. Фотографией увлекается с детских лет. Интерес к фотографированию ему привил отец, Игорь Сергеевич, уроженец города Кадникова Вологодской области, – говорится в анонсе мероприятия. – Птицы в городе – доступный объект для сьемки, внимательному наблюдателю можно подсмотреть много интересных эпизодов из жизни птиц. Большой удачей для фотографа стали встречи с редкими птицами – голубем вяхиря, дубоносом в районе парка Мира. А самыми удачными за последние годы он считает серии фотографий сокола, черного коршуна, лебедя.

Посетители увидят 28 фотографий птиц, сделанных, в основном, на территории города Вологды. На большинстве представленных фотографий – птицы, которых мы часто видим: хорошо знакомые нам галки, синицы, вороны, а также любимые птицы фотографа – снегири.

Посетить выставку можно с 18 февраля по 8 октября в отделе природы Вологодского государственного музея-заповедника.

Возрастных ограничений нет.