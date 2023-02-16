Где получить профессию тракториста-машиниста в Вологде?

«ШКОЛА МЕХАНИЗАТОРОВ» готовит специалистов различных профессий для работы в сельском хозяйстве, лесной и строительной отраслях. Сейчас получить профессию может каждый. Но было время, когда каждый тракторист в совхозе или леспромхозе был на вес золота. Особенно, если такой специалист — женщина.

Традиционно считается, что профессия механизатора — сугубо мужская. И если огромным количеством «автоледи» за рулем легковых машин сейчас никого не удивить, то в представлении большинства — все равно, за рычагами трактора даме не место. Но на то и правила, чтобы были исключения. И бывшая тракторист-машинист сельскохозяйственного кооператива «Верховажский» Галина Житнухина это успешно подтверждает. Галина Геннадьевна несколько лет назад вышла на заслуженный отдых. Но, по ее словам, и сейчас не прочь сесть в кабину МТЗ.

— Галина Геннадьевна, как получилось, что вы связали свою судьбу с этой, прямо скажем, неженской профессией?

— Я в 1971 году закончила школу в Верховажье. И у нас были четырехмесячные курсы трактористов сельхозтехники. До этого я работала на ферме, помогала маме. Меня решили отправить на эти курсы, я их закончила и стала работать трактористом. Тем более, мама не возражала. Обучение прошла и на колесных, и на гусеничных тракторах. Работать начала со знаменитой «сороковки» — Т-40. Затем были Беларусь МТЗ-50, ЮМЗ-6. Есть опыт и на комбайне — когда зерно возила, мужики давали покататься. Получается, что на тракторах я уже отъездила 43 года. Первые пару лет было страшновато — справлюсь ли. А потом привыкла. И даже не думала работу менять.

— Кто-то из Ваших подруг-одноклассниц составил компанию в освоении техники?

— Нет. Решилась отучиться только я. Но ни капли не жалею. Освоила не только работу на тракторе, но и ремонт техники. Конечно, поначалу мужчины помогали. Особенно, если запчасти тяжелые. Потом разобралась. Постепенно классность повышала, сначала был третий класс, а потом уже до первого дошла — а это уже возможность работать практически на любой сельхозтехнике.

— Вы за свою карьеру сменили несколько тракторов. Был «любимец»?

— ЮМЗ-6, но он, конечно, тяжеловат. Затем — МТЗ-82, он получше, посовременней. Наверное, все-таки МТЗ больше нравился. В основном я работала в животноводстве. Привозила на тракторе корма для животных. Отвозила молоко на маслозавод в прицепе-бочке. На сенокосах сено загребали, прессовали. На полеводстве тоже бывало, где что попросят отвезти, возила. На лесозаготовках доводилось работать. Трактор на селе — рабочая лошадка, везде пригодится.

— Не тяжело было работать в сугубо мужском коллективе? Как складывались отношения с коллегами, что в семье говорили?

— Отношения были хорошие, у меня наставником был Константин Васильевич Шишов. Уже пожилой был, но опытный. Все меня контролировал, учил, подсказывал, навыки передавал. Защищал, если надо было. А так — наравне со всеми работала, никогда не отказывалась от заданий под предлогом, что это «не женское дело». И за пределами работы общались, праздники вместе отмечали. И семья поддерживала. Мама по хозяйству помогала, потом дочка подросла, в школу пошла и стала помогать и со скотом и по дому.

— Вас не сравнивали с известной в советское время трактористкой Пашей Ангелиной (прим. — знаменитая трактористка, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии, депутат Верховного Совета СССР. Создала первую в СССР тракторную бригаду)?

— Бывало говаривали, что я вторая Паша Ангелина. Но серьезно я к таким сравнениям не относилась. Просто работала.

— Раньше считалось, что трактористы не прочь выпить. Мужчины, с которыми вы работали не злоупотребляли горячительными напитками?

— Было, выпивали, но в меру. На работу ходили всегда ко времени. Так — чтобы запой и на работу не ходить, такого не было. Ответственно к работе относились. Бывали отдельные личности, которых увольняли с работы, но это исключения.

— Современная сельхозтехника намного лучше советской?

— Сейчас в технике много электроники. Я так и не поработала на современных тракторах. Но меня вполне устраивали и мои «Белорусы». Техника надежная была, если своевременно следить и обслуживать, то и ремонтировать надо было редко, да и запчасти дольше «ходили»

— Были случаи, когда списывали трактора? Как определяли, что трактор выработал ресурс?

— В первую очередь, смотрели по году выпуска, по времени работы трактора. Если модификация ресурс выработала, списывали. Некоторые на запчасти уходили, реже — на металлолом. Бывало, что списывали трактора, которые еще могли работать. Тогда их продавали, искали покупателей. Так что они еще и в других колхозах работали. Но чаще всего техника работала до полного износа.

— Рабочий день нормированный был или от зари до зари?

— По всякому бывало. Приходилось и подолгу работать, особенно, когда заготовки идут, силосование. С утра на работу, домой днем заедешь, чтобы скотину обрядить и опять за руль до 12 ночи. Но платили нормально. Трактористы хорошую зарплату получали. Хватало на всё. Было почетно работать трактористом.

— Часто ли приходилось работать в экстремальных ситуациях — в сильные морозы, в бездорожье, трактор ремонтировать в полевых условиях?

— В межсезонье, бывало, трактор в грязи забуксует. Сами вытаскивали так: кошели надевали на задние колеса, подкапывали, в раскачку на сцеплении вперед-назад. Если уж не помогало, приходилось на помощь звать. В морозы трактор заводили — от трубы зерносушилки. по которой горячий воздух шел, делали отростки диаметром сантиметров 10, под них ставили трактора и грели двигатель. В радиатор заливали горячую воду из кочегарки. Еще углями разогревали, положишь под картер, масло нагреется и заводишь. А как-то зимой был случай — приехали в лес, пока ходили до делянки, обратно вернулись, а трактор горит, проводку замкнуло. Нас двое было, снегом закидали, потушили. Колеса постоянно приходилось бортировать самостоятельно — и у тракторов, и у телег. Если переднее, так чурку подставляли вместо домкрата, а задние — на прицепной поднимешь, на чурку и бортируешь.

— Если бы вам сейчас снова было 16-17 лет, Вы бы опять выбрали эту профессию?

— Конечно. Я ни о чем не жалею. Всю жизнь на колесах, всю жизнь за рулем. С людьми, опять же, постоянное общение. Я бы и сейчас, в свои 67 лет работала, да говорят, пенсионеры не нужны, жаль.

— А нынешним девушкам посоветовали бы освоить трактор?

— Техника сейчас более современная. Пусть работают у кого есть желание, не боятся. Ничего тяжелого в этом нет.

А получить профессию тракториста-машиниста можно в «ШКОЛА МЕХАНИЗАТОРОВ». Здесь также можно выучиться на машиниста экскаватора, бульдозера, автогрейдера, катка, укладчика асфальтобетона, оператора лесозаготовительной и строительной техники.

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Фото: ИП Емцов О. Г.