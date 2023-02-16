Утраченный памятник «Дом с драконами» отстроят заново в Вологде на Октябрьской, 43а

Сгоревший деревянный дом – памятник культуры федерального значения известный в народе, благодаря ажурным украшениям, как «Дом с драконами», отстроят заново в Вологде.

Дом дворянки Александры Поповой по адресу: Вологда, Октябрьская, 43а был практически полностью утрачен после пожара в 2018 году.

Дом был построен в 1882 году.

– Над парадным входом располагался интересный деревянный козырек на ажурных деревянных кронштейнах, в лучковый фронтон которого была помещена резная композиция в виде двух огнедышащих драконов. Благодаря своему уникальному оформлению дом был включен в список памятников культуры федерального значения в 1974 году, – говорится на странице проекта «Сохраняя будущее: деревянная Вологда».

Сообщается, что у дома появился новый собственник, который решил воссоздать его в прежнем виде. На данный момент готова проектная документация, получено разрешение на ремонтно-реставрационные работы, почти готов сруб дома и площадка под его установку.

Работы по сборке нового сруба планируется начать весной этого года.

