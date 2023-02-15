Начальница столовой Вологодского института права и экономики ФСИН России пойдет под суд за массовое отравление курсантов

Прокуратура Вологодской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем отравление курсантов учебного заведения

Прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении вологжанки, которая обвиняется по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

«По версии следствия, в мае 2021 года обвиняемая, будучи начальником столовой Вологодского института права и экономики ФСИН России допустила нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при приготовлении пищи. Это привело к массовому пищевому отравлению и заражению различными инфекционными заболеваниями среди не менее 118 курсантов учебного заведения», — сообщает прокуратура Вологодской области.

Уголовное дело будет направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.