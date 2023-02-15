В Вологде суд по иску прокуратуры расторг брак местной жительницы с иностранцем

15.02.2023 [Общество]

В Вологде суд по иску прокуратуры расторг брак 29-летней местной жительницы с 23-летним иностранцем.

Проверка ведомства установила, что бракосочетание между ними состоялось в ноябре 2021 года, но их отношения носили заведомо фиктивный характер: с момента заключения брака супруги не вели совместного хозяйства, не имели семейного бюджета, не жили вместе и фактически не создавали семью.

«Установив признаки фиктивности данного брака, в целях защиты охраняемых законом интересов общества и государства, прокурор г. Вологды обратился в суд с исковым заявлением о признании брака недействительным со дня его заключения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд полностью удовлетворил иск и признал брак недействительным. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: фиктивный брак, прокуратура, иск, суд, решение

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