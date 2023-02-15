Банк «Открытие» аккредитовал новый жилой комплекс в Ленинградской области

15.02.2023 [Новости компаний]

Банк «Открытие» аккредитовал жилой комплекс «Расцветай в Янино», строительство которого началось во Всеволожском районе Ленинградской области. Срок сдачи первой и второй очереди намечен на 3 квартал 2024 года.

«Первая очередь строительства «Расцветай в Янино» будет включать в себя шесть корпусов этажностью в 9-12 этажей. – отмечает Маргарита Кирикова, территориальный менеджер по организации продаж ипотеки Северо-Западного филиала банка «Открытие». – Застройщиком выступает группа компаний «Расцветай», амбициозный игрок, который уже реализовал знаковые проекты в Москве и Новосибирске».

Жилой квартал возводится в районе со всей социальной и коммерческой инфраструктурой. В пешей доступности продуктовые магазины, школы, детские сады, медицинские центры, фитнес-центр с бассейном, кафе, зоомагазины, остановки общественного транспорта. На первых этажах жилого квартала разместится и собственная инфраструктура - магазины, кафе, аптеки, места досуга и другие сервисы.

В шаговой доступности от жилого комплекса находится Ржевский лесопарк, также рядом расположен памятник природы Колтушские высоты — парк с обустроенными экологическими тропами и живописным велосипедным маршрутом.

 

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Тэги: открытие, жилье

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