Председатель «Партии пенсионеров» в Вологодской области раскритиковал чиновников, которые ездят в зону СВО

Председатель «Партии пенсионеров» в Вологодской области Александр Болотов раскритиковал чиновников, которые ездят в зону СВО.

«Россия воюет и поддерживает своих защитников множеством социальных привилегий. Жалко только, что не всегда исполняется Закон, не до всех доходят положенные льготы. А ещё появилась «мода» — чиновники из регионов, напялив на себя «брэндовые камуфляжи», броники, каски, набрав «подарков» на народные пожертвования, едут на Донбасс попозировать на фоне разрушенных зданий. Посидеть там за вкусным столом, побухать девять дней, получить «корочки» участника боевых действий, а с ними льготы и PR на следующие выборы. Потом возвращаются в свои вотчины «хероями», — написал он у себя на странице в ВК.

При этом Александр Болотов напомнил, что те, кто участвует в боевых действиях имею право на ряд льгот. Для получения льгот нужно иметь удостоверение ветерана боевых действий. Чтобы его получить, нужно обратиться в военкомат. Удостоверение бессрочное и действительно на всей территории Российской Федерации.

