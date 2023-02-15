В поселке Сазоново Чагодощенского района стаи собак не дают детям выйти из школы и заниматься физкультурой на улице

15.02.2023 [Общество]

В поселке Сазоново Чагодощенского района собаки атаковали школу. Администрация Сазоновской средней общеобразовательной школы бьет тревогу. Школьников приходится защищать от собачьих стай, уроки физкультуры переносить в зал. 

«В школу с утра страшно идти, ваши собаки встречают детей у дверей школы и не всегда добродушно. На урок физкультуры на лыжах невозможно идти. Мы вынуждены проводить уроки в спортивном зале, а не на улице, т. к. собаки не дают детям прохода и мы опасаемся за ваших детей. Вчера первоклассников пришлось заводить с середины урока в помещение школы. т. к. собаки мешали проводить урок. Спасибо большое студентам нашего техникума, которые снеговыми лопатами отогнали собак от детей, урок физкультуры на лыжах был сорван», — пишет администрация школы.

Сотрудники образовательного учреждения отмечают, что собаки все были с ошейниками, одна из них с цепью. Видно, что у всех есть хозяин. 

Напомним, что с 10 декабря 2022 года в Вологодской области ужесточили правила выгула домашних животных. Соответствующее Постановление № 1382 от 28.11.2022 есть на сайте Правительства Вологодской области.

Согласно постановлению не допускается выгул домашнего животного на территории населённого пункта без сопровождения его владельцем либо иным лицом, которое осуществляет выгул с согласия владельца — за исключением случаев выгула в пределах огороженной территории, законно принадлежащей владельцу животного или иному лицу, выгуливающему животное с согласия владельца; осуществлять выгул крупных собак (высотой в холке от 60 см) на территории населённого пункта можно только в наморднике, за исключением случаев выгула в пределах огороженной территории, принадлежащей тем, кто выгуливает животное; не допускается выгул крупных собак (высотой в холке от 60 см) и потенциально опасных собак, включённых в перечень потенциально опасных собак, утвержденный правительством России, детьми младше 14 лет в отсутствие законного представителя.
 

Тэги: собаки, животные
Фото Администрация Сазоновской средней общеобразовательной школы

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