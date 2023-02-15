Журналистка из Барнаула Мария Пономаренко приговорена к шести годам колонии за пост о Мариуполе

15.02.2023 [Общество]

Журналистку Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии по делу о военных фейках. У женщины на свободе остались две несовершеннолетние дочери. 

К шести годам колонии общего режима Ленинский районный суд Барнаула журналистку издания RusNews. Ее арестовали в апреле 2022 года по делу о распространении фейков о российской армии. Причиной для судебного разбирательства стал пост журналистки  об обстреле драматического театра в Мариуполе. Кроме того, суд запретил журналистке в течение пяти лет заниматься журналистской деятельностью.

В мае Мария Пономаренко была этапирована в СИЗО Барнаула — там у нее было диагностировано истерическое расстройство личности. Адвокат журналистки передавал, что в камере его подзащитной, страдающей клаустрофобией, единственное окно заклеено серой пленкой. В сентябре журналистка его разбила, за что была отправлена в карцер.

 

Тэги: журналисты, свобода слова

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