Журналистка из Барнаула Мария Пономаренко приговорена к шести годам колонии за пост о Мариуполе

Журналистку Марию Пономаренко приговорили к шести годам колонии по делу о военных фейках. У женщины на свободе остались две несовершеннолетние дочери.

К шести годам колонии общего режима Ленинский районный суд Барнаула журналистку издания RusNews. Ее арестовали в апреле 2022 года по делу о распространении фейков о российской армии. Причиной для судебного разбирательства стал пост журналистки об обстреле драматического театра в Мариуполе. Кроме того, суд запретил журналистке в течение пяти лет заниматься журналистской деятельностью.

В мае Мария Пономаренко была этапирована в СИЗО Барнаула — там у нее было диагностировано истерическое расстройство личности. Адвокат журналистки передавал, что в камере его подзащитной, страдающей клаустрофобией, единственное окно заклеено серой пленкой. В сентябре журналистка его разбила, за что была отправлена в карцер.