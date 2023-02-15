Двоих жителей Сокола приговорили к исправительным работам за кражу автомата со жвачкой из магазина

В Соколе суд вынес приговор 18-летнему и 22-летнему местным жителям, признанным виновными в краже по предварительному сговору.

Установлено, что днём 16 октября 2022 года подсудимые похитили из продовольственного магазина автоматы с игрушками и жвачкой.

«Продавец магазина и посетители, которые присутствовали при выносе автоматов, не препятствовали этому процессу и остановить молодых людей не пытались, так как решили, что это их владельцы», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Директор магазина узнал от владельца автоматов, что тот никому не давал разрешения выносить автоматы, и сообщил о случившемся в полицию. Молодых людей задержали. В суде они признали вину.

18-летнему осуждённому назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, а его подельника суд приговорил к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.