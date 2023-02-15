В День памяти воинов-интернационалистов Андрей Луценко встретился с участниками боевых действий

15.02.2023 [Общество]

15 февраля в России отмечают День памяти воинов-интернационалистов. Вспоминают военнослужащих, отстаивающих интересы Родины за пределами границ. В честь этой даты, а также приближающегося Дня защитника Отечества, в Законодательном Собрании области состоялся торжественный прием председателя ЗСО, руководителя фракции «Единая Россия» Андрея Луценко, на котором чествовали воинов-интернационалистов и участников специальной военной операции.

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В ходе торжественного приема были вручены благодарности председателя ЗСО «За твердую гражданскую позицию, отвагу и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, и в связи с Днем защитника Отечества». У каждого из них за плечами боевой опыт.

«Сегодня в Вологодской области проживает более 13 тысяч вологжан, которые принимали участие в военных действиях, в том числе, выполнявших интернациональный долг в Афганистане и других горячих точках. Наши земляки проявили мужество и героизм, отстаивая интересы страны на международной арене, — отметил председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко. — Сейчас наша страна вновь вынуждена бороться за мир с оружием в руках. Мы гордимся нашими военнослужащими-вологжанами, которые выполняют свой долг в рамках СВО».

Среди отмеченных благодарностью, Андрей Александров, участник военных действий в Афганистане в составе отдельного 783-го десантного батальона. На протяжении двух лет, с 1982 по 1984 год, вологжанину приходилось выполнять сложнейшие задания. На его груди множество наград. Среди наиболее почетных — Орден Красной Звезды и медаль «За отвагу».

«Медаль „За отвагу“ получил, прослужив год. Это было в одном из кишлаков. Брали банду мятежников, отработали хорошо, выручили заложников. Был представлен к награде. Затем вновь оказались в гуще событий. Попали в засаду. Шесть человек погибли, включая командира роты. Взял командование на себя, организовал оборону и вытащил взвод. Отправил человека за подмогой, за нами пришла техника. Это был очень серьезный бой, но мы выжили. За это был награжден Орденом Красной Звезды. Таких ситуаций было немало. В разведроте мы редко отдыхали, полтора года провели в боевых действиях по всей провинции Кундуз», — рассказывает Андрей Александров.

Еще один участник приема Сергей Рогачев, решил добровольцем отправиться в зону проведения СВО. Летом 2022 года вступил в батальон специального назначения «Ахмат». Выполнял задачи по защите позиций. По словам Сергея, добровольно отправится на спецоперацию он решился, так как хотел защитить соотечественников, женщин и детей, постоянно подвергавшихся обстрелам с украинской стороны.

Полгода в зоне военного конфликта находился офицер, участник СВО от Вооруженных сил РФ Виктор Лилитко. Перед ним стояли специфические задачи по защите информации. В преддверии Дня защитника Отечества он обратился к сослуживцам и всем тем, кто находится на защите российских рубежей.

«Ребятам, которые сейчас находятся в зоне СВО, я бы хотел пожелать терпения, удачи, быть осторожными. Обязательно ждем вас живыми, здоровыми и невредимыми», — сказал Виктор Лилитко.

Завершился торжественный прием общей фотографией на память.

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