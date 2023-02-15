Мужчина и женщина погибли при пожаре в Череповецком районе

В Череповецком районе следователи проводят проверку по факту гибели 70-летнего мужчины и 58-летней женщины при пожаре в деревне Большой Двор.

По данным ГУ МЧС по Вологодской области, сообщение о возгорании в частном деревянном доме поступило 14 февраля в 20:50 от односельчан погибших. Спустя несколько часов пожарные ликвидировали открытое горение. Тела погибших были обнаружены при тушении.

По данным регионального СУ СК РФ, мужчина и женщина сожительствовали. Для установления причин пожар и гибели пострадавших назначены соответствующие экспертизы. Среди предварительных причин возгорания рассматривается версия неосторожного обращения с огнём при курении со стороны погибшего.